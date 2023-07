¿Cuál es el eje central de los diálogos entre el Gobierno nacional y las disidencias de las FARC?

Desde un consejo de seguridad realizado en La Plata, Huila , el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de Salomé, la niña que murió en medio de un fuego cruzado entre el Ejército y el Estado Mayor Central de las disidencias. En el encuentro, señaló con preocupación el aumento del desplazamiento de los campesinos de la zona a causa de los combates.

"Hemos establecido que la negociación planteada con el Estado Mayor Central, alrededor de su desmantelamiento, se centre, antes que nada, en el cese de hostilidades contra la población civil y los excombatientes que firmaron la paz en Colombia", aseguró el presidente.

En este Consejo de Seguridad también recalcó que, en caso de llegar a acuerdos definitivos, los miembros de la fuerza pública se mantendrán en el territorio, puesto que "por ningún motivo, y menos en las circunstancias actuales, se puede presentar un hecho como un abandono de un territorio concreto en ningún lugar del país".

Para él, la prioridad de la fuerza pública siempre será la protección de los civiles, con lo cual se pretende que los uniformados del Estado y los campesinos puedan establecer mejores relaciones para un mejor vivir de la ruralidad.

La muerte de Salomé se presentó el pasado 27 de julio de 2023, cuando en medio de intercambios de disparos entre disidencias de las FARC y Ejército de Colombia, la población de la vereda La Esperanza en el centro poblado San Miguel, jurisdicción de La Plata, quedó en medio de los combates.

La familia de la menor fallecida expresó que el dolor ante la perdida de la pequeña será irreparable. Marly Tatiana Mosquera, madre de la Harlin, comentó que no estuvo en el momento de la tragedia, pues se encontraba fuera de casa realizando unos trámites para el bautismo de su otro hijo.

“Llegué a mi casa, miré a los soldados y vi mucha gente. Pensé que algo había pasado y me dijeron que a la niña la tenían en un carro particular para traerla a La Plata. Yo me subí y mi esposo decía que la niña venía con signos, que él se los sentía”, aseguró.

Para llegar a donde los esperaba la ambulancia debieron recorrer muchos kilómetros: “La niña se desplomó. Yo digo que allí ella se murió y nadie hizo nada. Cómo los voy a perdonar si me quitaron una parte del corazón”.