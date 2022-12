¿Cuál es el punto en el que no se ponen de acuerdo Gobierno y Fecode?

Pedro Arango insiste en que se trata de la financiación para la educación, pero también de un bono para los maestros, entre otros puntos.

¿Cuál es el cuello de botella de las negociaciones?

“El tema de la financiación de la educación para nosotros es trascendental. La reforma al sistema general de participación, una reforma constitucional”, expresa Arango, de Fecode.

Respecto a los bloqueos y manifestaciones, indica que “estamos dispuestos a llegar a realizar todas las actividades para que se cumpla y se desarrolle, y el Gobierno cumpla con todas las exigencias que nosotros hemos planteado en el pliego de peticiones”.

Hay avances importantes con el Gobierno pero el paro de maestros... ¿Cuánta plata para piden para el sistema educativo?

“Nosotros hemos dicho que en diez años, un billón seiscientos mil millones de pesos para poder resolver el problema de financiación que tenemos”, señala el directivo.

Adhiere que “desde luego, el sistema de participación tiene que invertir e inyectarle más presupuesto para resolverle el problema a la educación pública a la sociedad colombiana”.

“Aquí lo que falta es voluntad”, dice ministra de Trabajo frente al... ¿De cuánto es la bonificación que piden los maestros?

Nosotros hemos dicho que son derechos laborales de todos los trabajadores y el magisterio también tiene ese derecho. Estamos en un promedio de 400 mil millones de pesos y el Gobierno ha pretendido negar ese derecho.

La sociedad debe entender que si no les resolvemos el problema de financiación de la educación a los niños, pues no van a tener futuro y no van a tener educación de aquí en adelante.