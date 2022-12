¿Cuál es la verdad? Contradicciones de Julián Quintana en caso del hacker

El caso del hacker tuvo un nuevo episodio cuando el exdirector del CTI de la Fiscalía advirtió de unas supuestas irregularidades del Departamento Nacional de Inteligencia en el desarrollo de esta investigación. Incluso señaló al almirante Álvaro Echandía de haber ejercido presiones.

En varios medios de comunicación se conocieron sus explosivas declaraciones, pero ahora Noticias Caracol tuvo acceso al testimonio que Julián Quintana rindió a la Procuraduría, donde son evidentes algunos cambios en su versión.

El 17 de noviembre pasado dijo a La W:

“Tengo 35 años y le voy a decir una cosa, el precedente de esta generación es que no nos vamos a dejar comprar y yo no me compró por puestos, señor almirante”, en una clara referencia a que Echandía le ofreció la Unidad de Información y Análisis Financiero a cambio de que no dijera que la DNI había aportado pruebas iniciales del caso hacker.

Sin embargo, su versión a la Procuraduría fue esta:

“No puedo asegurar que él me haya dicho ‘oiga Julián no hable y yo le doy la UIAF’. Eso no es cierto. No como lo han presentado los medios de comunicación (…) Él (Echandía) hizo un comentario frente a mi hoja de vida, pero un algo a cambio, pienso yo que no.

“¿Cómo es posible que un director de inteligencia cite a las siete de la noche a un particular para hacerle unas consultas? Eso sí no me lo creo”, dijo en La W.

Pero a la Procuraduría le dijo: “yo le voy a ser sincero, como siempre lo he sido, y todo lo he dicho en la diligencia, yo no vi una mala intención del almirante, posiblemente es cierto lo que él dice, el tema de que la DNI le haya entregado una información a la Fiscalía eso puede dar para malas interpretaciones. Una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra cosa es lo que está diciendo Julián Quintana.

Además, Quintana no descartó que la campaña de Óscar Iván Zuluaga fuera infiltrada.

“Mi sensación es que utilizaron la Fiscalía políticamente”, le dijo a Vicky Davila en una entrevista donde instó al político del Centro Democrático a iniciar una investigación y comprobar si esto era válido.

No obstante, a la Procuraduría jamás le tocó el tema del supuesto sabotaje a la campaña de Zuluaga.

Sobre este caso siguen existiendo más preguntas que respuestas. Por ahora se concluyó que las declaraciones del exdirector del CTI estaban llenas de contradicciones. Una de las razones que llevaron a Fiscalía a archivar la investigación en contra de Álvaro Echandía.

