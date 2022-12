¿Cuál será la relación de los candidatos presidenciales con el Congreso?

Los aspirantes a la primera magistratura explicaron qué proyectos presentarían primero al legislativo y cómo manejarían temas como la ‘mermelada’.

¿Cuál será el primer proyecto que llevará al Congreso en caso de ser presidente?

Humberto de la Calle

"Lo primero que haré es el plan de choque de empleo, para eso no necesito Congreso. En el Congreso reforma a la Justicia, si el Congreso no funciona, yo convoco una Asamblea Nacional Constituyente limitada, para desentrabar el tema de la justicia en Colombia".

Gustavo Petro

“Propongo que una constituyente territorializada y pluralista haga las reformas que no hizo la Constitución del 91: la del territorio, la reforma a la salud, la educación, la Justicia, la Política y el tránsito hacia una economía productiva”

Germán Vargas Lleras

"A lo largo de estos meses he venido semana a semana presentado mis propuestas sumamente concretas. El 7 de agosto el primer acto como presidente de Colombia será llevar al Congreso de la República la reforma a la justicia, la reforma tributaria, la reforma al sector del empleo, de la salud y de la educación".

Iván Duque

"Vamos a presentar varios proyectos de ley ese día, el 7 de agosto de 2018. Primero, una gran reforma fiscal que nos permita bajar impuestos y que nos permita también mejorar los salarios de los trabajadores colombianos teniendo un estado eficiente y austero y que promueva la inversión y de certidumbre jurídica y que dé estabilidad jurídica a la inversión en el país.

Segundo, vamos a presentar un proyecto de ley para que quede claro en Colombia que la sustitución y la erradicación de cultivos es obligatoria y que tendremos toda la capacidad del Estado para enfrentar ese fenómeno. Y algo muy importante, la reforma a la salud, para que saquemos a las malas EPS del sistema y las remuneremos, no solamente por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio y, por supuesto, presentaremos la reforma para quitarle tantas trabas y tantos trámites al desarrollo empresarial del país, que permita que surjan nuevas empresas y se genere empleo formal de manera dinámica y sostenible".

Sergio Fajardo

"Ese primer día vamos a presentar todas las iniciativas legales para luchar contra la corrupción y además todas las medidas desde el Ejecutivo para enfrentar este tema, ese es el primer punto. Es el punto central de Colombia hoy, la lucha contra la corrupción y eso es lo primero que vamos a presentar".

Marta Lucía Ramírez

"Son varios, ya estamos trabajando en nuestro proyecto de reforma a la política que es absolutamente indispensable recuperar partidos, fortalecerlos, hacerlos creíbles… la reforma a la justicia también es uno de los proyectos fundamentales, también vamos a trabajar en un proyecto para lograr reindustrializar a Colombia, generar condiciones atractivas para lo que es el desarrollo empresarial de nuestro país, simplificar los trámites y generar muchísimos de millones de empleos".

Carlos Caicedo

"Universidad pública gratuita, de manera que todos los estudiantes de la secundaria pública tengan un cupo en una universidad del estado, bien en las actuales, bien en nuevas universidades. También, por supuesto cupos para los estudiantes en colegios privados de estratos 1 y 2, preescolares de calidad gratuitos y un fondo nacional para financiar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo con alimentación, transporte, materiales y alojamiento; esto para evitar las altísimas tasas de deserción, adicionalmente una reforma al sistema financiero para que los jóvenes recién graduados accedan a créditos y un programa de regionalización de maestrías y doctorados de suerte que el conocimiento sea nuestra principal apuesta para empezar a generar movilidad social y reforma en la estructura económica".

Alejandro Ordoñez

"Yo llevaré dos proyectos. Uno, el proyecto para promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, es necesario hacerle una reingeniería al Estado colombiano, es necesario saldar la deuda que tenemos con los colombianos, que se tiene con los colombianos, después del latrocinio del 2 de octubre

Esa deuda la voy a saldar con una constituyente, voy a promover la convocatoria, pero no solamente para eso, para rediseñar la institucionalidad a efectos de poder combatir la corrupción y devolverle credibilidad a la institucionalidad. Pero igualmente, un proyecto de ley para derogar los requisitos que hacen inviable la pensión familiar, para lograr que más de un millón de colombianos se beneficien con la pensión familiar".

En medio del debate de la ‘mermelada’, los cupos indicativos y la crisis en la relación entre el Gobierno y el Congreso, ¿cómo va a ser su relación con el Congreso para que le aprueben sus proyectos?

Humberto de la Calle

"Lo primero, cero mermelada. Yo respeto el Congreso y cada congresista tiene derecho a impulsar la inversión para sus localidades, para sus regiones, pero sobre la mesa, con planes de desarrollo, examen técnico del proyecto, la financiación, nada por debajo de la mesa.

El que me exija mermelada para votar en el Congreso lo saco de la oficina y lo denunciaré públicamente".

Germán Vargas Lleras

“Aspiro el 11 de marzo consolidar unas mayorías en el nuevo Congreso de la República que estén comprometidas con todas las iniciativas que le vengo proponiendo al país. Los parlamentarios saben que con Vargas Lleras, cero intervención en la contratación, así lo demostré en mi paso por el Ministerio del Interior, de la Vivienda y del sector de la infraestructura, cero intermediación en los procesos licitatorios, se acaba la mermelada. Un nuevo estilo de gobernabilidad en Colombia".

Iván Duque

"Cero mermelada en el presupuesto. Vamos a tener todas las partidas presupuestales de manera transparente. Van a estar una a una para que el pueblo colombiano las pueda supervisar y escrutar. Si tenemos un presupuesto sin partidas globales por regionalizar, que terminan convirtiéndose en cambiar votos por respaldos económicos en las regiones, le estaremos dando a Colombia un presupuesto transparente y que le dé confianza a la ciudadanía".

Sergio Fajardo

"Siguen el mismo espíritu de lo que hice como alcalde y lo que hice como gobernador. Primero ni un peso por un voto, cuando usted no negocia para llegar, cuando llega, llega a gobernar con transparencia y con libertad. Ni un puesto ni un contrato para un congresista y los voy a convocar a todos y les voy a decir ¿usted quiere trabajar?, vamos a trabajar por esta apuesta política que hizo el país, en nombre mío como presidente y lo que nosotros representamos quiere trabajar, perfecto. Vamos a trabajar sobre su región su país, sus ideas sus propuestas, pero no tiene ni un puesto, ni un contrato, eso es todo".

Marta Lucía Ramírez

"Va a ser una relación constructiva, respetuosa… respetando la independencia de poderes… voy a trabajar con los partidos políticos, con la institucionalidad, con la jefatura de los partidos para hacer un gran acuerdo por Colombia. Nunca jamás voy a estar comprando individualmente el voto de los congresistas a cambio de burocracia, ni de contratación, ni de mermelada, eso me parece que es lo más indecente y es lo que le ha causado semejante crisis a la política en Colombia".

Carlos Caicedo

"Yo creo que se necesita un fuerte respaldo de la ciudadanía para legitimar estas propuestas de cambio, pero sin duda alguna el Congreso mismo debe ser reformado, somos partidarios de un Congreso unicameral, de una Asamblea Nacional Legislativa, de reducir el número de representantes a la Cámara e inclusive revisar el salario de los congresistas que realmente es escandalosamente elevado.

Por tanto, seguramente apelaríamos a una Asamblea Nacional Constituyente o a un mecanismo de consulta plebiscitario de referendo, dado el caso el Congreso llegue a bloquear los proyectos que iríamos a plantear allí".

Alejandro Ordoñez

"Mire, nada de mermelada, nada de los cupos indicativos, la inversión será directamente, sin ningún género de intermediación. Que el Congreso haga el control, que el Congreso haga lo que debe hacer, el control político, sin recibir beneficios burocráticos o beneficios presupuestales.

Esa es una de las reformas constitucionales, que vuelva a haber tridivisión de poderes, aquí no hay tridivisión de los poderes. Aquí el Congreso es un apéndice del Ejecutivo, precisamente por las canonjías, tranzan no hacer control por los beneficios presupuestales y los beneficios burocráticos”.