¿Cuáles son las restricciones que propone el gobierno para mitigar el COVID en diciembre?

Con la llegada de diciembre, mes que por tradición se ha caracterizado por las numerosas aglomeraciones, fiestas familiares y reuniones masivas, crece la preocupación entre el Gobierno Nacional por el aumento de casos de COVID-19 .

En diálogo con Noticias Caracol , el viceministro de Salud habló de las restricciones que se estudian para contener el virus.

De acuerdo con Luis Alexander Moscoso, el país viene con una meseta extendida desde hace ocho semanas, lo que significa que la tasa de contagios de coronavirus aún es muy alta.

“Yo creo que no es un llamado a la prohibición, es un llamado al buen comportamiento y a la prudencia. Por ejemplo, en esta época se hacen las reuniones empresariales, donde asisten 200 o 300 personas, no es momento de hacerlo. Si queremos agradecerles a nuestros empleados debemos buscar otras estrategias. Con el tema de las velitas no es momento de hacer reuniones familiares o de grupos grandes y, frente al comercio, compremos en los horarios en los cuales haya menos congestiones”, recomendó el viceministro.

Pero, ¿cuáles serán las restricciones que propone el gobierno para mitigar el COVID-19?

“Estamos emitiendo una circular con recomendaciones generales para todos. Recomendaciones para el periodo de grados, que se adelantan en este momento, para las reuniones familiares, para el Día de las Velitas, para la jornada de novenas. Tenemos que ser inventivos, tenemos que usar el teléfono y los medios electrónicos”, señaló Moscoso.

Según el viceministro, la responsabilidad individual es la que protege y no medidas restrictivas.

“Estamos tomando precauciones en los sitios en los que más contagios se generan, todos los días se toman medidas epidemiológicas particulares, esperamos no tener restricciones generales, pero, como dijo el presidente Duque, todo depende del comportamiento”, agregó.

Frente al tema de la vacuna contra el COVID-19 , Moscoso aclaró que el país no está rezagado en el tema, pero que prefieren manejarlo con calma por seguridad.