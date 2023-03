¿Cuáles son los secretos que destaparía Aída Merlano tras su deportación a Colombia?

Con el regreso de Aída Merlano a Colombia, la atención se centra en los secretos revelados y por contar de sus nexos con políticos con los que manejó miles de millones de pesos para corrupción electoral.

Aída Merlano Rebolledo tiene que responder ante la justicia colombiana por dos condenas emitidas por la Corte Suprema de Justicia. Ella se convertirá en el eslabón que hacía falta en investigaciones que salpican al clan Char.

Estas fueron las más recientes declaraciones contra uno de los alfiles políticos de la costa Caribe Alejandro Char.

“Alejandro Char llegó a las 9:00 p. m. a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta 'es que yo te mandé', me lo dijo él, 12.000 millones de pesos, yo dije: 'Pero cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso'”, declaró Aída Merlano el pasado 19 de enero de 2023.

Publicidad

Uno de los primeros en pronunciarse sobre el regreso de Merlano fue el excongresista y dirigente de Cambio Radical Fuad Char, quien ha reiterado que los señalamientos de la excongresista son falsos.

“Llevamos dos, tres años con este rollo de los cuentos de esta señora, de sus mentiras. Entonces, este es un argumento de los enemigos políticos nuestros para utilizarla contra la campaña de Alex a la Alcaldía o las campañas nuestras en los diferentes departamentos del país”, afirmó Fuad Char.

El patriarca político de los Char califica a Merlano como instrumento político para enlodar a sus hijos.

Publicidad

"Bueno, usted sabe que mi hijo Arturo tiene un proceso por una serie de declaraciones de ella y en esas estamos. No tenemos ninguna prueba presentada que pueda preocuparnos judicialmente, pero los estamos atendiendo y aquí estaremos atentos a la traída de ella, que me imagino que es un instrumento político para seguirnos molestando”, agregó Fuad Char.

El otro salpicado por las declaraciones de la excongresista que permaneció prófuga por tres años es el empresario Julio Gerlein, quien, según la excongresista, fue pieza fundamental para financiar su campaña.

Para la Fiscalía, Julio Gerlein aportó más de 1.800 millones de pesos en cheques para financiar las campañas electorales de Aída Merlano y Lilibeth llinás, con las que se habrían pagado, por voto, cerca de 50.000 pesos en 2019, ese proceso se encuentra hoy en etapa de juicio.