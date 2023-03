¿Cuándo estuvo el papa Francisco en Colombia? Así fue la “misión especial” del pontífice

Uno de los capítulos más memorables de este pontificado para Colombia es, por supuesto, la visita del papa Francisco en septiembre de 2017. El argentino, que había impulsado y acompañado de cerca el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, llegó al país con un llamado al perdón y a la reconciliación.



A bordo del Pastor 1 viajó el papa Francisco desde Roma y antes de su aterrizaje anticipó que era una misión especial: “Es un poco especial, porque es un viaje para ayudar también a Colombia a ir adelante en su camino de paz. Les pido una oración durante el viaje por esto”.

El 6 de septiembre de 2017, a las 4:10 p.m., arribó el avión papal a la base militar de CATAM en Bogotá y ese fue el inicio de cuatro días en los que gran parte del país se unió al reto de la reconciliación planteado por el papa Francisco.

Su paso por el país estuvo cargado de simbolismos, incluso desde el acto de bienvenida, en el que saludó y bendijo a los primeros grupos de feligreses, de niños y también de uniformados heridos en combate.

El papa Francisco fue recibido por Emmanuel, hijo de Clara Rojas -exsecuestrada de las FARC- concebido en cautiverio.



Después, un periplo en el papamóvil por Bogotá. Miles de ciudadanos se volcaron a la avenida El Dorado para darle la bienvenida en su ruta hacia la Nunciatura Apostólica.

Allí, un grupo de jóvenes lo recibió y le cantó. El papa ratificaba con ellos una de sus virtudes más entrañables: su empatía con la juventud.

"No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así", les dijo.

Al día siguiente, al interior de la Catedral Primada y en la Plaza de Bolívar, se apostó la multitud para recibirlo.

Fue especialmente emotiva para Colombia su oración ante la Virgen de Chiquinquirá y su mensaje a los jóvenes, de quienes recibió una gran ovación.



"¡Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan! ¡No le tengan miedo al futuro! ¡Atrévanse a soñar a lo grande! A ese sueño grande yo hoy los invito", señaló el papa Francisco.

Después, hubo una multitudinaria misa en el Parque Simón Bolívar.

Su siguiente destino fue Villavicencio, a donde llevó su mensaje central: la reconciliación. Allí ofició una misa en la que enfatizó en que, si el compromiso no es sincero, será un fracaso.

Uno de los actos más importantes de la visita fue el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional, con la presencia de víctimas y victimarios del conflicto armado.

El papa también beatificó a dos sacerdotes católicos asesinados y bendijo al Cristo mutilado de Bojayá, símbolo de la masacre de 74 civiles al interior de una iglesia.

Ya de regreso en Bogotá, en la Nunciatura tuvo otro encuentro con víctimas.

En su cuarto día llegó a Medellín, donde ofició una misa y rindió tributo a las víctimas de las mafias de las drogas. En la capital paisa se reunió con seminaristas y religiosas.

Y por último visitó Cartagena, donde pidió por los pobres de Colombia e hizo un llamado a hallar una solución a la crisis en Venezuela.

Noticias Caracol acompañó cada paso del papa Francisco durante su visita a Colombia.