Cuando le pedía “mordida” a una motociclista, capturan a agente de Tránsito en Armenia

El uniformado habría citado en un restaurante a la conductora para que le entregara 100.000 pesos, según investigación.

“Se dio a la tarea de ponerle una cita en otro lugar a la señora para solicitarle la plata a cambio de devolverle los documentos y no imponerle el parte de tránsito”, asegura José Dorance Pineda, fiscal seccional de Quindío.

El agente fue detenido en el momento en que iba a recibir el dinero.

“Se le legaliza la captura y la imputación de cargos, no sólo por el delito de concusión sino en concurso con la retención y ocultamiento de documentos”, añade.

Por su parte, la secretaria de Tránsito de Armenia, Fanny amparo Martínez, lamentó el caso y precisó que a sus agentes se “les capacita para no actuar de manera irregular y deshonesta”.

Así mismo, la entidad confirmó que durante el 2017 se registraron otros dos casos similares de agentes que exigían dinero a conductores. Los uniformados tuvieron que renunciar a sus cargos para enfrentar procesos judiciales.