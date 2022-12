“Cuando reaccioné estaba sobre un compañero muerto”: soldado que sobrevivió a ataque del ELN

Jeferson Pérez dijo que cuando intentaba ayudar a sus lanzas heridos por la primera explosión, guerrilleros detonaron otro artefacto y les dispararon.

“Nosotros veníamos normales cuando ya de un momento a otro ya no recuerdo”, relató uno de los diez soldados que sobrevivieron a la emboscada del ELN en la madrugada del martes, en la vía Tibú–Salazar de las Palmas, Norte de Santander, donde otros cinco uniformados fallecieron.

Cuando reaccionó, continuó, “me encontraba sobre un compañero muerto y vino otro me ayudó a salir, y había otro pidiéndome auxilio, que lo ayudara, yo lo ayudé, lo moví de donde estaba, me decía que lo ayudara, que tenía la pierna partida”.

“Salí a buscar ayuda para sacarlo cuando nuevamente nos volvieron a atacar y hubo una reacción de parte de nosotros y salimos a buscar un lugar para cubrirnos y protegernos del enemigo, pero ya no recuerdo mucho”, comentó el soldado Pérez, que sufrió una perforación en el labio, golpes y unos pequeños raspones.

Uno de los diez soldados heridos en el ataque se encuentra en cuidados intensivos.

Los miembros del Ejército que murieron este martes son: Laurentino Peña Peña, Jeisson David Peña Rico, Gabriel Alonso Pérez Caro, Edgy Fernando Pérez Ante y Jhonathan Camilo Pérez Burbano.



Rendimos homenaje a #NuestrosHéroes de @Ejercito_Div2, quienes ofrendaron su vida en #NorteDeSantander durante el cumplimiento del deber. Paz en sus tumbas. #HéroesPorSiempre pic.twitter.com/IDK5XqRrdP — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 28, 2018