¿Cuántos votos se necesitaban en el Senado para dar curules a víctimas, 50 o 50,5?

Futuro de las circunscripciones de paz está en manos del Consejo de Estado o la Corte Constitucional, según ponente de la iniciativa.

En entrevista con Noticias Caracol, el representante Hernán Penagos se refirió a la controversia frente al proyecto que busca otorgar 16 cupos en el Congreso a candidatos de zonas donde se vivió el conflicto armado. El congresista se refirió, además, al balance de la actual legislatura frente a la implementación de la paz.

¿Cuántas reformas, leyes y decretos se tenían como meta inicial aprobar con el ‘fast track’?

Las leyes, los decretos los decretos y los actos legislativos se iban creando en la medida de las necesidades. A medida que se iba implementando se requería reglamentar un a ley o expedir un nuevo decreto. En esencia podemos decir que quedaron cinco actos legislativos, tres leyes y unos 80 decretos reglamentarios.

Hablemos de la jurisdicción especial para la paz, se ha dicho que es la columna vertebral, ¿qué quedó?

La JEP fue reglamentada en dos ocasiones, en una primera que es el acto legislativo 01 de 2017 donde se creó la Jurisdicción Especial para la Paz y otra que fue la que se aprobó el día de ayer donde se reglamentó esa ley estatutaria.

¿Qué se reglamentó?

Toda la organización y funcionamiento de esta jurisdicción, que será la encargada de investigar a toda persona que ha cometido delitos relacionados con el conflicto armado.

Queda claro que los exguerrilleros podrán hacer política…

Se tomaron dos decisiones, la Corte Constitucional dijo que los guerrilleros que pretendieran hacer política debían manifestar su voluntad de someterse a la Justicia especial para la Paz, pero el día de mañana cuando sean sancionados, cuando se les imponga una pena restrictiva de la libertad, que de alguna manera les limite su locomoción, pues tendrán que dejar su cargo para ir a cumplir esa pena y para reparar a las víctimas.

Si son congresistas o son inclusive presidentes, pues porque hay un candidato hoy por hoy de ese partido político FARC, ¿tendrían que renunciar’

Una vez sean sancionados y se les imponga una pena restrictiva de su libertad, tendrían que retirarse de sus cargos para ir a cumplir su pena y reparar a sus víctimas.

Los magistrados que ya fueron escogidos, 51 aproximadamente, ¿van a permanecer o van a salir con estos cambios que hubo?

Tal como quedó hoy esta ley estatutaria se incluyeron unas normas que inhabilitan a unos magistrados.

¿Por qué los inhabilita?

Porque dice que quienes hayan presentado antes demandas contra el Estado o hayan actuado en algunos temas de Derechos Humanos, pues no podrán tener la categoría de magistrados. ¿Qué es lo que ocurre?, que esta ley estatutaria a pesar de haber sido aprobada el día de ayer no puede ser sancionada hasta tanto la Corte Constitucional diga si es constitucional o no. Eso quiere decir que en un par de meses la Corte nos dirá si estos magistrados podrán posesionarse como magistrados o si no. Efectivamente, algunos tendrían que apartarse del cargo.

La reforma política se hundió…

Sí, se hundió antier, no se alcanzaron los votos y ahí se dejó de aprobar un tema que tiene que ver con la posibilidad política de que otros ciudadanos llegaran al poder.

¿Que se haya hundido la reforma política no es un traspiés, una derrota para ustedes que eran con el Congreso y el Gobierno quienes empujaban esto?

Es una derrota porque había temas de la implementación. Por ejemplo, la adquisición progresiva de derechos. Por ejemplo, los temas de cómo se van a financiar las campañas en un futuro. Había dos temas que tenían que ver con los acuerdos de paz y que no se logaron. ¿Qué otra cosa puede decir uno de eso?, pues que estamos a menos de cuatro meses de elecciones y eso genera una sensibilidad en los partidos muy grandes. Y esa sensibilidad hace que de alguna manera no se pueda sacar adelante.

Los políticos no quisieron autorreformarse, es lo que se entiende en las calles.

Más que eso es que habría dos temas muy sensibles. Uno que se conoce como transfuguismo donde estaban muy divididos los partidos. Y otro la posibilidad de que se presentaran listas conjuntas para el Senado y la Cámara de Representantes, pero ahí como es natural entran los intereses de los partidos sobre cómo les va a mejor en una u otra cosa. No se pudo sacar adelante esa reforma que creo que el Gobierno debería presentarla por la vía ordinaria en el mes de marzo, porque hay que hacer una reforma política estructural en Colombia.

Sacaron cinco leyes.

Sí.

¿Eso no es un balance pobre?

No creo porque se sacaron adelante dos temas que son cruciales. Uno, el que tiene que ver la reincorporación política. Esta es la posibilidad de acceder, de dejar las armas, para buscar los efectos de la democracia. Dos, el tema de justicia, la Jurisdicción especial para la Paz que es la que va a terminar en últimas investigando, sancionando y también reparando a las víctimas. SI no se hubiese aprobado la JEP estaríamos en una dificultad inmensa. No solo porque se frustran los acuerdos, sino porque hubiese podido llegar la Corte Penal Internacional a investigar estas cosas.

¿Las 16 curules para las víctimas en las zonas golpeadas por el conflicto, están hoy? ¿Eso no es una especie de sinsabor?

Sí, muy grave. Además estamos en una duda constitucional, porque no se sabe si esas mayorías se lograron o no. El secretario del Senado de la República dijo que no se lograron las mayorías pero de acuerdo a la interpretación de las sentencias de la Corte Constitucional se dice que esas mayorías pudieron haberse logrado. Hoy no se sabe si esa ley se pudo sancionar o no, pero además esas circunscripciones territoriales de paz no son para las FARC, son para las víctimas.

¿Cómo determinar eso?, ¿será complicado en esas zonas?, ¿cómo depurar las listas?

Se establecieron unos seguros. Por ejemplo, que no puede ir ninguna persona que pertenezca a un partido político o haya hecho por alguno.

¿Las FARC no tienen influencias en esas zonas?, ¿podrían determinar ese candidato?

Creo que no, porque también se dice claro que algún militante de las FARC, algún cabecilla, alguno de los que por ejemplo están en los listados no pueden participar. A mí me parece que por ejemplo los centros urbanos de esas zonas, la libertad de la gente para votar es alta. A mi modo de ver, aquí se rompe una posibilidad para las víctimas del conflicto que obviamente aquí se entregan herramientas al Consejo Nacional Electoral para que evalúe quién es cada ciudadano. Y obvio, a la Procuraduría general, a la Fiscalía, para determinar que quien se vincule no tenga antecedentes disciplinarios o penales. Ahí había algunos seguros importantes.

Hablemos ahora de las teorías que hay frente a esas curules para las víctimas del conflicto armado en esas zonas tan golpeadas, la teoría del gobierno es que el Senado lo integran 112 senadores, hay tres suspendidos, hay un quorum entonces de 99, se obtuvieron 50 votos. Es decir, hay mayoría. ¿Usted está de acuerdo con eso?

Claro, estoy de acuerdo. Lo primero es que frente al tema de los senadores suspendidos o frente a los temas de los senadores que se les declaran impedimentos, siempre se va reduciendo el quorum. Es una teoría que se ha venido replicando en la Cámara y el Senado de la República, así que el dato de los 99 como punto de partida es real. Ahora bien, la discusión es cuál es la mitad de 99, o cuáles son las mayorías.

Viene la otra teoría… si están 99, la mitad, dicen los que opinan contrario a eso, es 49,5. Es decir, que se habría necesitado para que hubiese la mayoría 50,5.

50,5, que según algunos tenía que acercarse a 51. Pero esa no es la teoría de la Corte Constitucional, porque lo que ha dicho la Corte es que hay que tener mayorías. ¿Cuál es la mayoría entre 99 integrantes del senado de la República?, pues 50. No 51. Y esa es la discusión que se está dand. ¿Qué corresponde?, primero, que el presidente del Senado de la República interprete jurídicamente eso.

Pero esa esta teoría dice que es para corporaciones que tienen número par. Y este es impar. 99, no aplicaría esto, según la magistrada maría Victoria Calle.

No, porque el tema que prima no es el de la mitad más uno. Lo que dice la ley 5 es mayorías. Las mayorías, en el caso de 99 son 50 integrantes. Independientemente de que sea par o impar. Le pongo un ejemplo. En un consejo de administración donde son cinco integrantes es la mitad más uno, es la mayoría. ¿Cuánto es la mayoría entre cinco?, tres. Aquí las mayorías, a mi modo de ver, de los 99 son 50 integrantes. Si el presidente del Senado de la república no acepta esta teoría tendrá que irse al Consejo de Estado para que este defina. Algunos dicen que a la Corte Constitucional, pero va a haber un debate jurídico.

Tampoco está tan seguro.

Y da pesar porque es un tema muy complejo, que genera discusiones.

Pero la oposición lo veo como una victoria, también.

Además, le echo otro cuento, estas circunscripciones especiales empezaban a postularse para las elecciones de marzo. Quiere decir que si el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, porque ahí también hay dudas, resuelve eso en dos meses pues no se podrían postular.