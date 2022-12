“Cuarenta y ocho millones de colombianos no tenemos su prontuario”: Claudia López a Vargas Lleras

La senadora se fue lanza en ristre contra el candidato presidencial por lo dicho en la entrevista con Noticias Caracol.

“Lleva más de ocho años cooptando magistrado por magistrado, la Corte Suprema de Justicia. Y ustedes se imaginarán lo aburrido que está el señor Vargas. ¡Pobre pisco! Diez cooptando como un relojero magistrado por magistrado, pagando caso por caso. Logra que le archiven, con un billetico supongo largo, porque no fue que lo sentenciaron absuelto, no. Le archivaron por falta de pruebas suficientes su caso en la Corte Suprema de Justicia y ahora aparece una jurisdicción que como él mismo dice, no los casos de 48 millones de colombianos; no, doctor Vargas Lleras. Cuarenta y ocho millones de colombianos no tenemos ni su prontuario ni su preocupación”, dijo la senadora.

Daira Galvis, senadora de Cambio Radical, llamó “irresponsable” a Claudia López por sus acusaciones. “No entiende la magnitud de lo que es la honra”, añadió.

Enfrentamientos de este tipo entre varios congresistas marcaron el tono del debate que tenía como tema central el escándalo de Odebrecht.

Al respecto, Jorge Robledo aseguró que el fiscal Néstor Humberto Martínez responde a intereses del Gobierno y Germán Vargas Lleras. Según el senador del Polo Democrático, es el fiscal perfecto para tapar el escándalo de la multinacional brasileña.

