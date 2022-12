Cuatro días en urgencias y 153 puntos de sutura: salvaje ataque a mujer por parte de expareja

La cortó con bisturí y la empujó por las escaleras. Entre enero y septiembre de este año, 65 mujeres murieron en Colombia a manos de su compañero permanente.

La víctima llegó hasta la casa de su excompañero sentimental en el sur de Bogotá, con la intención de llevarse sus pertenencias y que él le devolviera un dinero que le debía.

La cita se tornó violenta cuando de repente él inició la agresión, al parecer, bajo efectos alucinógenos.

“Me estaba agrediendo con un bisturí y me tiró a la cara. (…) me agredió en el rostro, en la cabeza y la espalda. Por poco me muero”, relata la mujer.

Dice que, no contento con las cortadas, el sujeto la lanzó por las escaleras, pero ella logró levantarse y salir corriendo. Con ayuda de su hija emprendió la huida mientras el hombre la perseguía para asesinarla, asegura.

Este caso refleja la gravedad de la violencia contra la mujer en Colombia, pues según Medicina Legal, de enero a septiembre de 2017 se han registrado 31.971 casos de agresión a mujeres. Casi 7.000 tienen edades entre los 25 y los 29 años.

En este mismo lapso, 65 mujeres perdieron la vida a manos de su compañero permanente y 14 fueron asesinadas por su excompañero permanente.