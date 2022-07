Cuatro ministros, a responder por presuntas alteraciones en exposición de víctimas del conflicto

Cuatro ministros del gobierno Duque deberán responder ante la JEP por la exposición ‘Voces para transformar a Colombia”, que fue objeto de medidas cautelares por parte de ese organismo tras ser cuestionada por presuntamente modificar el testimonio de las víctimas del conflicto.

La exposición ‘Voces para transformar a Colombia', que en el 2018 se presentó en Bogotá y Medellín, fue el piloto de lo que sería el museo del Centro de Memoria Histórica para comprender el conflicto armado, sus víctimas y actores, un proceso que se construyó con el acompañamiento de organizaciones y la academia.

Publicidad

“El espacio expositivo se generó negociando cada elemento: los textos, los dispositivos, el mobiliario. Cada uno de los elementos que encontrabas en la exposición hacían parte de la concertación", declaró el director de la maestría en Museología de la Universidad Nacional, William López.

Sin embargo, la exposición se frenó en el 2019, antes de llegar a Cali, porque las víctimas denunciaron ante la opinión pública al actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, por presuntamente modificar y omitir el fenómeno del paramilitarismo.

“Era quitarle la médula central de la exposición. No era una retaliación contra los victimarios, la exposición estaba centrada en la comprensión y los procesos de resistencia de las comunidades”, agregó William López.

Ante esta denuncia, la JEP ordenó en el 2020 no llevar a cabo ninguna presentación de la exposición hasta que no se resolvieran las observaciones e inconformidades de las víctimas, pero, al parecer, no se cumplió y Acevedo deberá asistir este lunes a una audiencia para ser interrogado por el tribunal especial. Al proceso también fueron vinculados, en las últimas horas, cuatro ministros del gobierno Duque que pertenecían al consejo directivo del Centro de Memoria Histórica.

Publicidad

Los ministros vinculados son Diego Molano, de Defensa; Angélica Mayolo, de Cultura; María Victoria Ángulo, de Educación; y Wilson Ruiz, de Justicia, quienes tienen máximo 3 días para responder por escrito a los requerimientos de la JEP.