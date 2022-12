Cuatro municipios del Chocó están sufriendo desabastecimiento por paro en Buenaventura

Bahía Solano, Nuquí, Juradó y Litoral del San Juan dependen del transporte desde el puerto. Hay escasez de medicinas, combustible y alimentos.

Vacías están las canastas, vitrinas y estantes de los negocios que venden alimentos en los cuatro municipios. Esas poblaciones del Chocó dependen del transporte marítimo que llega de Buenaventura y por ello no han ingresado productos básicos, ni combustible, desde hace dos semanas.

“Transporte marítimo no hay, todos los productos se han tenido que traer por vía aérea. Estamos faltantes de gas, gasolina”, explica Marina Medina, habitante de Bahía Solano.

Por la escasez de combustible, los pescadores no han podido salir a trabajar.En el Litoral del San Juan el problema es más grave porque los medicamentos también están escasos.

Para evitar apagones, los municipios costeros del Chocó están trayendo el combustible para las plantas eléctricas.