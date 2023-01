Cubano pretendía realizar atentados en Bogotá, al parecer, bajo órdenes del Estado Islámico

Tras su captura se conoció que Raúl Gutiérrez Sánchez preparaba una serie de ataques contra diplomáticos norteamericanos.

“Que sea un restaurante donde acudan empleados de embajada, que acuda un mínimo de 20 personas para que sea efectivo. Raúl dice: sí, puros funcionarios. Makin le dice: lo mejor que podés hacer no es un chaleco bomba sino una mochila para más daño”, explica la fiscal del caso durante la audiencia de Gutiérrez Sánchez, acusado de entrar de de forma ilegal a Colombia.

El ente acusador explicó cómo evadía los controles de las autoridades: “se establece que indicaban los lugares en donde hubiera mucha afluencia de estos ciudadanos, poca vigilancia de autoridades y que no hubiese vigilancia por parte de cámaras”.

La Fiscalía cuenta con un folder repleto de fotografías de los chats de este hombre y células terroristas. Su captura se realizó en Pereira y se advirtió que los atentados se llevarían a cabo este mes de marzo.

A la salida de la audiencia, Gutiérrez reconoció su intención de cometer los atentados. Sobre su presunta relación con el ISIS dijo: “no soy musulmán, solamente no me gusta el nuevo orden mundial”.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó los cargos de terrorismo y concierto para delinquir.