Cucuteña de 18 años que vive en Israel ruega ayuda para volver a Colombia: "Me siento sola"

Una joven cucuteña que se encuentra en Israel , en una población cercana a Gaza, pidió ayuda al gobierno colombiano para retornar al país. Su familia se sumó a este angustioso llamado.



Karen Daniela Cardona es una joven cucuteña que desde hace 10 años se fue a vivir a Israel, junto con sus padres. Al cumplir los 18 decidió independizarse, pero en vista de los acontecimientos con el grupo Hamás clama ayuda a la Cancillería de Colombia para volver a Cúcuta.

“No se sabe cómo se va a poner la situación, si va a estar bien, si va a estar mal o peor, realmente no se sabe qué va a pasar. Me siento sola, me siento con ansiedad, no sé qué hacer. Hace unos días dijeron que tal vez se iría la luz y el internet”, relata en conmovedores videos.

Su abuela y su tía, en Cúcuta, hacen un llamado a la Cancillería para que apruebe la solicitud que la joven ya radicó para retornar en un vuelo humanitario.

“Necesitamos que nos ayuden a sacar a mi nieta, que se encuentra desesperada, estresada, no duerme, solo llora. Quiere que la saquen, que nos colaboren para que retorne a Colombia”, dice doña Nubia Moros, abuela de Karen.

Siguen a la espera de que le den luz verde para que esta cucuteña pueda abordar un vuelo de regreso al país.

La joven espera que sea aprobada su solicitud pues ya ha diligenciado varios formularios, pero aún no ha obtenido respuesta.