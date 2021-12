Cuentas bancarias de Mauricio Leal estarían vinculadas a grupo de narcotraficantes

La Fiscalía tiene en su poder material probatorio que demostraría que a través de las cuentas del reconocido estilista Mauricio Leal se habrían movido dineros de dudosa procedencia. ¿Qué tiene que ver esto con su asesinato? Aquí detalles del caso.

La muerte de Mauricio Leal

El 22 de noviembre se conoció la muerte de Mauricio Leal . Ese día tenía una importante cita con empresarios de Miss Universe y se cruzó mensajes con Jair Ruiz, su mano derecha. “No traiga a la muchacha hoy, ve a la pelu, please. Voy a dormir”, fue el mensaje que más llamó la atención, pues el estilista se caracterizaba por ser un hombre cumplido.

Allí empezaron las sospechas.

El hallazgo del cuerpo

Muchas personas le llamaron, pues tenían cita con él y no solo no contestaba, sino que desviaba las llamadas. Hacia las 2:30 de la tarde su hermano Jhonier Leal y su empleado de confianza y conductor llegan a la casa, en La Calera. La seguridad del lugar no permitía que cualquiera entrara, de hecho ninguna de las tres puertas mostraba signos de haber sido violentada.

Al tratar de entrar a la habitación de Mauricio Leal se encuentran con que tenía llave, además que el estilista no respondía. Jair Ruiz ingresó por una ventana, que estaba abierta, y dio con la triste escena.

Mauricio y su mamá estaban alineados en la cama, como si estuvieran durmiendo. Allí había una carta que decía: “los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá”.

Justamente esa frase, “perdóname, mamá”, llamó la atención de los investigadores. Medicina Legal pudo determinar que la mamá falleció primero y para los expertos en psicología forense es muy extraño que le haya pedido perdón a la mamá si ya estaba muerta.

La necropsia deja otras dudas. Por ejemplo, unas lesiones en el brazo y el antebrazo, algunos moretones en el cuerpo de Mauricio Leal , y rastros de un medicamento que se usan para dormir.

¿Suicidio u homicidio?

El 14 de diciembre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que la muerte de Mauricio Leal y su mamá se trató de un homicidio.

En ese pronunciamiento también se informó la apertura de otra línea investigativa en el caso, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el rastreo a tres cuentas bancarias empiezan a encontrar irregularidades y manejos que no cuadran con libros de contabilidad que se hallaron en tres cajas fuertes.

La Fiscalía encontró que Mauricio Leal tiene activos superiores a los 2.000 millones de pesos. ¿Una sola peluquería da para tanto?, se pregunta el ente investigador.

Lavado de activos

La familia de Mauricio Leal, a través de su abogado, ha negado tener algún tipo de vínculo ilegal y ha señalado que no ha cometido delito alguno. Frente a la teoría de que su hermano Jhonier estaría involucrado en el homicidio, este ha negado cualquier tipo de participación.

Nuevos hallazgos

Las autoridades les han puesto la lupa a millonarios movimientos de las cuentas de Mauricio Leal y de dinero en efectivo. Por ejemplo, la compra de un inmueble entre los $600 y $800 millones que se pagó en efectivo, en una sola cuota.

Se encontraron transferencias bancarias a cuentas en este momento investigadas. Se podría encontrar los ingresos de la peluquería cada tres días, que podían ser de $90 millones, pero de repente ingresaban $200 millones a la cuenta, los cuales inmediatamente eran movido a otras cuentas.