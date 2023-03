Cuerpo de policía estuvo 4 horas en San Vicente del Caguán junto a sus 78 compañeros secuestrados

Son 78 policías y nueve trabajadores de la petrolera Emerald Energy los que fueron secuestrados por la guardia indígena después de los graves enfrentamientos en la vereda Pozo Azul, en San Vicente del Caguán, en Caquetá, según informaron las autoridades.

El subintendente Ricardo Arley Monroy, de 39 años, recibió una herida con arma cortopunzante en el cuello, que le provocó la muerte. Su cuerpo permaneció más de cuatro horas en el mismo salón donde sus compañeros estaban retenidos y solo con la intervención de la Iglesia católica fue entregado.

Imágenes muestran cómo los policías secuestrados fueron totalmente desarmados y luego caminaron en fila india para ser subidos a un camión.

En los registros fotográficos se ve además que a los policías secuestrados en San Vicente del Caguán los despojaron de sus implementos e, incluso, a uno de ellos le quitaron el uniforme.

Publicidad

En las comunicaciones en las que pedían ayudan los uniformados que estaban la zona, se les escuchaba decir: “Aquí nos ocuparon, ya tenemos todos los puntos ocupados, los compañeros ya no tienen con qué pelear, colabórennos, por favor”.

Pasadas casi dos horas del pedido de apoyo, uno de los policías afirmaba angustiado que no había "derechos humanos, no existen, ya tenemos compañeros muertos, central, ¿qué estamos esperando, que nos acaben a todos acá, central? No, no puede ser posible central, no puede ser posible".

El campesino que también murió en medio de las protestas falleció tras recibir un impacto de arma de fuego.

Publicidad

Los disturbios generaron un incendio en las instalaciones de la empresa Emerald Energy en San Vicente del Caguán.

En la zona están la Defensoría del Pueblo y miembros del Gobierno nacional mediando para controlar el orden público.



Motivo de la protesta

Las comunidades indígenas y campesinas accedieron a las instalaciones de la petrolera para exigir sus derechos sobre la tierra que Emerald Energy explota.

Las manifestaciones comenzaron después de que, tras año y medio de espera, no se construyera la carretera prometida por las autoridades locales y por la empresa petrolera, que asignó una inversión para este proyecto, dijo a EFE Wilman Fierro, concejal de San Vicente del Caguán.

"Pasó el tiempo y no se atendió esa necesidad", agregó.

Publicidad

Repudio por muerte de policía en San Vicente del Caguán

El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, manifestó que le desconcertaba "la manera salvaje con la que acabaron la vida del señor subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, cuando protegía a personas atemorizadas por la arremetida de una jauría que privilegió el caos sobre el diálogo".

Yolanda Inés Meléndez, residente de Boyacá, de donde era oriundo el uniformado, expresó que los habitantes "realmente estamos muy tristes porque todos los días vemos caer a nuestros policiales, a nuestros soldados, y no es justo que nosotros nos quedemos callados. Yo creo que es el momento en que, de una manera unida, el pueblo entero se una en torno a estas instituciones para defenderlos, para salir adelante, para salvar esta patria de tanto daño que nos están haciendo".

"En ese momento mandamos un saludo de condolencia a su familia en Cómbita, que los apoyamos en ese momento de tristeza. Fortaleza y estamos trabajando por nuestros policías en este momento triste que tiene esta familia", dijo por su parte el coronel Fredy Pérez, comandante de la Policía de Tunja.