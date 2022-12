Cuerpos de tres mineros han sido rescatados en Angelópolis. Así es el operativo

“Hacia las 11:20 p. m. y después de 4 días de labores, fue rescatado el cuerpo de Fabio Alonso Montoya, ya es el segundo encontrado, de los cuatro que fallecieron en el incidente ocurrido en la mina la playa del municipio de Angelópolis el pasado Miércoles 17 de febrero. Avistado el tercer cuerpo... Se prepara el rescate (sic)”.

Con ese mensaje, autoridades de Angelópolis informaron la madrugada de este domingo el resultado de las labores de rescate de los cuatro mineros que murieron en una mina de ese municipio. (Lea también: Rescatan el cadáver de minero atrapado en Angelópolis. Buscan los de otros tres).

Los tres cuerpos ya fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, en esa localidad, para establecer las identidades plenamente.

En la tarde del viernes ya había sido rescatado Luis Andrés Gallego Galvis, de 22 años.

Así es el operativo de rescate

Según Augusto Mejía, secretario de Gobierno de Angelópolis, para realizar el operativo de rescate, los organismos de socorro, liderados por la Agencia Nacional de Minería, elaboraron un mapa de la mina para guiarse al entrar en ella y evitar accidentes que afectaran no solo las labores, sino que amenazara la integridad de los rescatistas.

[[{"fid":"178070","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Mapa mina La Playa, en Angelópolis."},"type":"media","attributes":{"title":"Mapa mina La Playa, en Angelópolis.","class":"media-element file-default"}}]]

“El mapa muestra dos zonas, una de color verde y una azul”, explicó el funcionario.

El mapa se pintó de color azul, cuando se inició con el operativo de rescate, pero al avanzar en las labores de bombeo para extraer el agua, el mapa comenzó a cambiar.

“Lo que aparece en verde son los espacios del túnel de donde se evacuó el agua (la tarde del sábado), lo que está en color azul son los espacios inundados, el agua por extraer el fondo del socavón”, dijo Mejía.

Además, explicó: “al final de la zona verde, sobre la margen derecha, hay un círculo, ahí se encontró el cuerpo del primer minero”, indicó Mejía. (Vea también: Pocas esperanzas de vida en mina de Angelópolis).

El último punto de color azul, donde está el otro círculo, es donde ocurrió la explosión de la bolsa de agua que inundó los túneles.

Mientras las autoridades avanzan en el rescate del cuarto cuerpo, establecen si hay que tomar medidas sancionatorias para los propietarios de la mina, entre quienes está Adán de Jesús Herrera Taborda.

“Sobre la mina había una sugerencia de cierre, hecha por un estudio de la universidad Eafit, porque no se cumplían elementos técnicos. El estudio se hizo sobre la cuenca de Sinifaná, pero no se había efectuado el cierre porque se había entrado en condiciones de mejoramiento de la mina”, dijo el funcionario municipal.

Las medidas sancionatorias, en caso de que haya lugar a ellas, son decisión de la Agencia Nacional de Minería.