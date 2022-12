Cuestionan versión de la fuerza pública sobre masacre que deja siete muertos en Tumaco

Ejército y Policía aseguran que disidencia de FARC lanzó cilindros bomba, mientras que organización campesina acusa a uniformados de disparar a manifestantes.

La cifra de muertos podría aumentar, ya que más de 20 personas resultaron gravemente heridas.

Los hechos se registraron hacia las 10 de la mañana de este jueves, durante labores de erradicación de cultivos ilícitos que adelantaban el Ejército y la Policía, en la vereda Puerto Rico, municipio nariñense de Tumaco.

En un video grabado, al parecer por labriegos, se aprecia a campesinos que huyen mientras se escucha detonaciones.

Tensión en Tumaco, Nariño, por enfrentamientos entre Fuerza Pública y comunidades que se oponen a erradicación forzada. pic.twitter.com/xaPVgBXy5Y — Carlos A Cerón (@carlosaceron) 6 de octubre de 2017

Lista de fallecidos

Líderes comunitarios en la zona suministraron la siguiente lista de fallecidos, con información de autoridades de salud:

- Jaime Guanga Pai

- Wilson Chagüendo

- Janier Husberto Cortez Mairongo

- Alfonso Pascal Guanga

- Diego Escobar Dorado

- Óscar Iván Ramírez

- ‘Andrés’

Así mismo, estaría desaparecido un menor de edad identificado como Dulfer Alexis Achitis.

Ejército y Policía se pronuncian

El Ejército informó en un comunicado que hubo un ataque con explosivos y armas de fuego, del cual señaló a alias 'Guacho' y un grupo residual de la columna Daniel Aldana de las FARC.

El comunicado asegura que los ilegales “lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

[Comunicado de prensa] El comando del #EjércitoNacional y la @PoliciaColombia se permiten informar que >> https://t.co/lLX4pAHLtW pic.twitter.com/BQF6AIZMDb — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 5, 2017

La versión fue reforzada por la Policía de Nariño. “Son personas que están impidiendo la erradicación que se está realizando sobre estos sitios, están llegando inclusive con artefactos explosivos contra la fuerza pública”, declaró el coronel Haidiber Restrepo, comandante de la institución en el departamento.

Sin embargo, organizaciones defensoras de Derechos Humanos de la zona no creen en la versión oficial de lo sucedido.

“En la cabeza de nadie cabria que, si se lanzaban cinco cilindros bomba, no hubiese un solo policía ni un solo militar herido”, cuestionó Diana Montilla, defensora de DD. HH.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) aseguró que son nueve los fallecidos y cuestionó el comunicado de las autoridades.

“De haber existido la explosión de cilindros bomba, el radio de acción de la explosión hubiese sido incalculable y seguramente las víctimas no serían solo los miembros de la comunidad”, afirmó Asominuma.