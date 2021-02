Cuidado: a este trabajador lo contrataron para una obra en Quibdó y terminó secuestrado

Un humilde empleado vivió el infierno del secuestro casi por 24 horas luego de que supuestos ingenieros que lo contrataron lo recogieron en un taxi cuando llegaba a Quibdó , procedente de Medellín.

En el camino a la supuesta obra de construcción, cuatro hombres en moto lo interceptaron y se lo llevaron a una casa abandonada en la capital chocoana. Luego llamaron a su jefe.

“Sacar 5 millones de pesos y más los 100 que usted me dice es muy difícil. Estoy esperando que el muchacho que me hace el préstamo me los traiga para poder hacerle la primera transferencia”, les respondió el empresario a los secuestradores cuando le exigían el dinero.

Como no recibieron el pago, volvieron a llamar al empresario y le enviaron imágenes de su empleado.

Las llamadas fueron interceptadas por el Gaula de la Policía , lo que facilitó la ubicación del secuestrado.

El director del Gaula, general Fabián Cárdenas, explicó cómo se dio el rescate.

“Se logró el rescate de un empleado de 34 años de edad secuestrado en el municipio de Quibdó. Este resultado se da gracias a la oportuna denuncia la familia de la víctima, quien denunció el hecho a través de la línea 165 de nuestro Gaula de la Policía Nacional. Los secuestradores hacían parte del grupo delincuencial organizado autodenominado Los Rapados, que delinquen en los barrios del municipio de Quibdó”, dijo el oficial.

Tras el rescate, el trabajador se reencontró con su familia y contó lo sucedido.

“Esas personas se contactan con la empresa, piden un servicio domicilio para la ciudad de Quibdó. Ellos me recogen el aeropuerto, me llevan a un punto donde me hacen saber que me tienen secuestrado, se comunican con el número de la empresa, mi familia, pidiendo la suma de 100 millones de pesos a cambio de no atentar con mi vida y de mi liberación. Me ingresan a una casa abandonada, me amenazan, me apuntan con las armas”, explicó el liberado, quien hizo recomendaciones a las empresas que prestan servicios a municipios con este flagelo.

“A las empresas que son buscadas por estos sujetos, que antes de salir hacer un servicio de estos verifiquen bien el sitio donde van a ir y también las identidades de quienes los contrataron”, dijo.

En el operativo fueron capturados y enviados a la cárcel dos integrantes de la banda Los Rapados que actúa en Quibdó.