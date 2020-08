Cuidado: bandidos están llamando a pedir “falsos servicios” para luego extorsionar a sus víctimas

Cuidado con los llamados “falsos servicios”... se trata de una modalidad descubierta por el Gaula de la Policía, en la que los delincuentes buscan profesionales para que les realicen supuestos servicios a domicilio pero terminan siendo extorsionados. Noticias Caracol habló con una de las más recientes víctimas.

Camilo, un ingeniero eléctrico que pide proteger su identidad, contó que, a través de sus redes sociales, fue contactado por un hombre para un arreglo urgente en su finca en zona rural de Tibacuy, Cundinamarca.

“La persona que me llamó me dijo que estaba muy bien referenciado y que me iba dar el trabajo a mí”, aseguró la víctima.

El ingeniero eléctrico le pidió a su padre que lo acompañara. Entonces, juntos, viajaron hasta la finca donde necesitaban el servicio.

“No había señal, no podíamos comunicarnos con él. Entonces, le marqué a mi mamá, le di el número del contacto para que le marcara él y le dijera que lo estábamos esperando, que ya llevamos dos horas de viaje y que, por favor, nos saliera recoger. La puerta estaba abierta y mi papá decidió ingresar para hacer contacto con la persona”, contó.

Al ingresar el papá a la finca, el ingeniero recibió una llamada.

Publicidad

“Pasaron cinco minutos, recibí una llamada de la persona, me dijo que mi papá estaba retenido por un comandante el ELN. Me dicen que ya lo tienen adentro amordazado y que tengo que consignarles un dinero para que pueda volverlo a ver o lo dejen libre. Le marqué a mi padre y no entraba la señal, ya no me contestó”, afirmó.

Entonces, el ingeniero se asustó y salió para el pueblo a consignar el millón de pesos que le exigían.

“Me dijo que está vigilado, que rompiera el voucher, le dije que se le ha cumplido, que, por favor, dejara libre a mi papá. Me dice que puedo devolverme hasta la finca, que está ahí esperándome y le digo que me deje hablar con él. Me dice que no, que ya no lo tiene su poder y que puedo ir tranquilo y recogerlo”, relató.

Explicó que, con el miedo que le produjo el hecho de que lo tenían vigilado, nunca le avisó a la Policía y prefirió ir a recoger a su padre.

“Él me indicó que, como nunca estuvo retenido, salió de la finca y se sorprendió cuando me no me vio afuera y me había ido en la moto y no lo había esperado. Él comenzó a marcarme, pero yo no le contestaba. El supuesto comandante del ELN tenía también el número de mi padre, le marca y le dice que me llevaron retenido y que si quería volverme a ver vivo tenía que pagar $1 millón”, aseveró.

Publicidad

Como esta denuncia, aseguró la Policía, ya son más de 50 las que se han recibido desde que arrancó la cuarentena en Colombia para enfrentar el coronavirus COVID-19.

“Esta modalidad se llama el falso servicio, que se viene presentando en época de pandemia, en donde los delincuentes, ya sea desde cárceles o delincuentes comunes, llaman a pedir servicios de trasteos funerarios y otros tipos de servicios especialmente para zonas rurales, también a arquitectos, médicos, los citan a zonas rurales”, indicó el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía.

Los delincuentes siempre los hacen llegar hasta un sitio donde no hay señal.

“Las personas se dirigen hacia las zonas rurales, hacen apagar su celular donde no hay señal y así llaman al empleador para decir que la persona o ayudante fueron secuestrados y empiezan a exigir altas sumas de dinero. Nunca ejecutan el secuestro realmente”, explicó el general Murillo.

Si usted es contactado o recibe una llamada de este tipo de delincuentes, la Policía le pide que se comunique a la línea 165, para así ejecutar un plan candado y recibir asesoría y evitar que sea robado o estafado.