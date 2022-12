Cuidado con el ‘Smishing’: con un simple mensaje de texto lo pueden dejar sin un peso

Lo primero para no caer es recordar que ‘de eso bueno no dan tanto’, así que desconfié de esos premios jugosos que le llegan a su celular.

¿Qué es?

Publicidad

En el ‘Smishing’ los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades oficiales para acceder a las cuentas de banco de sus víctimas o robar sus datos personales. De acuerdo con el centro cibernético policial en lo corrido del año ya han sido reportados más de 500 casos en Colombia.

¿Cómo funciona?

La mayoría de ocasiones utilizan un mensaje de texto que incluye un enlace externo. Para que su objetivo ingrese al link, utilizan jugosas propuestas como premios, viajes y promociones. En ocasiones les escriben que hay una tarjeta bancaria bloqueada y que debe entregar todos sus datos para superar el supuesto problema.

¿Para qué lo utilizan?

Publicidad

Cuando la víctima entrega los datos de una cuenta bancaria, estos individuos se dedican a robar el dinero. Si se trata de información personal, los delincuentes se inscriben a una cuenta premium de alguna entidad para generar consumo y extracción de capital.

¿Cómo evitarlo?

Publicidad

Desconfíe de las promociones increíbles o de los supuestos premios que le entregan de rifas a las que no se ha inscrito. Si se trata de una entidad que usted frecuenta, no responda directamente ni acceda a los enlaces que llegan. Comuníquese directamente si tiene dudas. No entregue datos personales a través de correos o mensajes de texto.