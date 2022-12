¡Cuidado! Evite ser víctima de extorsión por los datos que guarda en su celular

La Policía capturó un hombre que robaba celulares y posteriormente exigía dinero a sus víctimas para no hacer públicas sus fotos y la información que guardaban en los móviles.

“Los fuertes golpes que le hemos dado a las estructuras de comercialización de teléfonos robados, los lleva a mutar hacia esta posible extorsión", aseguró el coronel Raúl Vera, comandante de la Policía en Chapinero.

Proteja su información

Andrés Guzmán Caballero, experto en delitos informáticos, explica que lo más importante es que “las claves no sean fácilmente descifrables para los delincuentes. No colocar por ejemplo la fecha del cumpleaños, los últimos números del teléfono celular, los números de la casa".

Según los expertos, guardar en la red o nube la información del celular también lo puede defender de los delincuentes.

"Hay que configurar el equipo de tal forma que se haga un backup allí, eso se hace con sistemas como icloud que traen los iphone, o como el google drive que lo traen los sistemas android”, explica Caballero.

Así, también podrá recuperar fácilmente los contactos en caso de robo o pérdida de su teléfono celular.