¡Cuidado! Un hombre murió luego de ser atacado por un enjambre de abejas

Jhonatan Pulgarín, auxiliar de topografía, estaba cercando un terreno de una finca de Envigado, Antioquia, cuando fue sorprendido por más de 1.000 abejas africanizadas. William Tobón, Ecapitán de Bomberos del municipio relató que cuando lo hallaron, tenía más de 1.500 picaduras en el cuerpo y estaba sin vida.

“Cuando llegamos, encontramos un señor en posición boca abajo, ya estaba completamente rígido y totalmente cubierto de abejas, según un especialista son abejas africanizadas”, puntualizó Tobón.

Buscaron el panal, pero nunca lo hallaron. Dos compañeros que estaban con Jhonatan aseguraron a las autoridades que las abejas salieron de la nada.

"No encontró el panal, lo que dice es que son abejas viajeras. En este tiempo lo que se ve es que ellas bajan al polen y llevan la matica para que su sembrado sea en otra parte. Se acumulan y al sentir el peligro atacan", explicó el capitán.

El secretario de Ambiente de Envigado, John Fredy Cardona, dio recomendaciones para no ser atacados por un enjambre, que por esta época de sequía aumentan: “la gente primero tiene que conservar la calma, no puede manotear por que las abejas se van a sentir atacadas, hay que conservar la calma, si hay un sitio de agua o un charco, tirarse a ese charco”.

Es la primera muerte por picaduras de abejas africanizadas que se registra este año en el Valle del Aburrá.