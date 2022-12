Cuidador de carros no tiene dinero para sepultar a su esposa

Josué Ávila Ramírez, el cuidador de carros de Medicina Legal en Bogotá hace 20 años, perdió a su compañera sentimental, con quien mantenía una relación hace 8 años, hace un mes.

Diana Sánchez está registrada como NN en el hospital Santa Clara y por falta de recursos, no ha podido ser sepultada. Medicina Legal y el Hospital Santa Clara le dicen que será enterrada en una fosa común.

“No creo que sea posible que yo no la pueda sepultar porque la alcaldía no me quiere dar un beneficio para y poder sepultarla”, dijo Ávila Ramírez. Para solicitar el beneficio debe presentar la cédula de su esposa, quién no se encontraba identificada ante el Estado.

En otras noticias:

Según cuentan los testigos, una niña de tan solo quince años terminó de estudiar ayer en las horas de la tarde en la zona de Sierra Morena en Ciudad Bolívar y se fue a hacer alfabetización en un lugar cercano y a partir de ese momento desapareció

Los familiares repartieron volantes con su fotografía y teléfonos de contacto pero hasta esta tarde fue encontrada por la Policía dentro de una maleta, con el uniforme, y trasladada a Medicina Legal.