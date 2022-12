CVC decomisó tortugas, guacamayas y loros en colegio de Jamundí, Valle

Fotos: Facebook CVC

Funcionaros de la CVC decomisaron tres tortugas, tres loros y cuatro guacamayas en un colegio de Jamundí. La corporación destacó que la tenencia de animales es un delito ambiental que se agrava cuando estos son exhibidos o están a la vista del público.

"Estos animales no merecen estar aquí en un hábitat que no es el suyo rodeados de cemento. Fuera de eso la manipulación les hacen para que no se vayan es grotesca, como por ejemplo cortarle a las aves las plumas guía sin las cuales les es imposible volar. Estos animales llevan tanto tiempo aquí que tampoco tienen la musculación para un vuelo largo", sostuvo el técnico veterinario de la CVC, Luis Enrique Villalba.

Publicidad

De esta forma, el organismo ambiental indicó que la institución educativa estaba dando mal ejemplo a sus estudiantes. Asimismo, señaló que las tortugas fueron halladas junto a los patos y gallinas, lo que hace presumir que sean portadoras de infecciones y bacterias, motivo por el cual estudiarán cada caso y las posibilidades de rehabilitación y liberación.

"La CVC está implementando una campaña con algunas organizaciones no gubernamentales y con otras corporaciones para conformar grupos de rehabilitación con aves, mamíferos y reptiles y que esos animales, después de un periodo de cuarentena, con todos sus exámenes físicos puedan llegar de nuevo a conformar un grupo apto para ser liberado", agregó Villaba.

Por su parte, Jhon Jairo Jiménez, de la Dirección Ambiental Regional (DAR), sostuvo que la corporación inició un proceso sancionatorio contra el establecimiento escolar.

[[{"fid":"173190","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]