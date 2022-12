CVC libera 150 especies silvestres en el Amazonas

Después de un año de rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca en conjunto con la Fuerza Aérea y Corpoamazonía libera 150 especies silvestres en el Amazonas, entre las cuales hay 83 reptiles, 53 aves y 13 mamíferos.

Pedro Nel Montoya, biólogo de la CVC, afirmó que se debe luchar contra el tráfico ilegal porque las especies silvestres, no son mascotas. "Producto del decomiso o rescates se trajeron estos animales a centros especializados un año atrás, en donde fueron rehabilitados para luego poder llevarlos a la libertad", dijo.

A los animales liberados se les realizaron exámenes para evitar que sean portadores de enfermedades que puedan afectar a los de su especie en la vida natural.

Además, el programa de rehabilitación buscó el desarrollo de habilidades básicas en el animal que le permita subsistir exitosamente una vez sea liberado, devolverse a su ambiente en forma independiente y acorde a las características biológicas de la especie.

“Esta experiencia que se ha hecho ahora con Corpoamazonía evidencia las grandes capacidades de la CVC como ejemplo en el país, donde ejemplares de fauna no solo logran recuperarse, sino cumplir el proceso completo hasta su liberación”, señaló Carlos Augusto Duque, director de Gestión Ambiental de la CVC.

El biólogo Montoya dijo que hay animales maltratados que no podrán volver a la libertad y deberán quedarse en cautiverio el resto de su vida.

“Los que han sido golpeados, maltratados, lacerados, amputados, cambiado sus hábitos alimenticios no podrán volver a la libertad pero a diario nos esforzamos para poder rehabilitarlos y llevarlos a la libertad”.

En el Centro de Atención de San Emigdio, en Palmira, un grupo de profesionales ayudaron a estas especies salvajes a recuperar sus costumbres. De allí, los animales fueron embalados en guacales de madera, con todas las condiciones para llevarlos a Cali donde se adelantó el proceso de traslado al Amazonas, desde la base aérea Marco Fidel Suárez.

Entre los 150 animales hay primates, boas, tigrillos, tortugas, loros y guacamayas.