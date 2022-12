¿Da usted limosna en la calle? Este hombre se hacía pasar por ciego

Un hombre, quien se ubica en la vía principal del occidente de Bogotá para pedir ayuda, fue sorprendido por las autoridades al hacerse pasar por ciego.

En una imagen se ve casi estrellarse contra un carro que espera el cambio de semáforo. La Policía lo venía siguiendo desde hace más de dos meses porque detectaron que se trataba de un engaño.

-“Hermano, usted que hace pidiendo plata si sabe que no es ciego”.

- “Yo no estoy robando a nadie”, responde el hombre

Al verse descubierto, el falso ciego levanta su bastón y se aleja. Corre en medio de los carros, atraviesa la avenida de cuatro carriles y días después vuelve a sus andanzas.

Como este son muchos los casos que registra la Policía, que indica “casi siempre donde se allana olla estamos encontrando el 40% incautadas son monedas que salieron de una mano caritativa”.

El problema fundamental es que estas personas no pueden ser detenidas por ello la Policía advierte que a la hora de ayudar a alguien es preferible entregar ropa o bonos de alimentación, pero no dinero.