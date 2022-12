¿Dádivas a cambio de votos? Señalan a Carlos Ferro de ofrecer puertas durante campaña

Un video lo muestra en un conjunto residencial de Soacha en el que líderes señalan que gracias a su labor han podido instalar los portones de seguridad.

El candidato a la Cámara por Opción Ciudadana aseguró que no está ofreciendo puertas y obras a cambio de votos y que está haciendo una campaña con apego a la ley.

“Esta es una campaña que ha tenido austeridad, que ni siquiera ha tenido pasacalles, ni pancartas, ni mucho menos vallas por Cundinamarca como para nosotros ponernos a ofrecer dadivas. Jamás he entregado materiales ni mucho menos dadivas para poder ganar el trabajo que uno a nivel político tiene que generarse”, señaló el polémico exviceministro.

Llama la atención que la misma persona que lideró la reunión les pida a los residentes una copia del certificado electoral.

“Me hacen el favor y me la hacen llegar a la administración con la señora Johanna. ¿Para qué es eso? con ese certificado electoral van a venir muchas más ayudas para ustedes, entonces por eso es muy importante el certificado electoral y la copia”, dice el hombre.

La administradora del conjunto en un video enviado a Noticias Caracol negó cualquier transacción política.

“¿De que estamos recibiendo sobornos a cambio de votos?, quiero aclarar que esto para nada es cierto”, señaló Cindy Yohanna Álvarez

Solo las autoridades tendrán la última palabra.