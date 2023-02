Daniel Cataño, jugador de Millonarios, fue golpeado en Ibagué por un hincha en el campo de juego

Deportes Tolima y Millonarios Fútbol Club se iban a enfrentar por la fecha 4 del torneo apertura del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, el partido terminó suspendido luego de que un mal llamado hincha ingresó al campo y golpeó al jugador Daniel Cataño.

El marco era ideal para jugarse un partido de fútbol, pues más de 18.000 espectadores llegaron al estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué para acompañar a sus equipos, pero, antes de iniciar el encuentro un hincha del Tolima entró a la grama y golpeó por la espalda al jugador de Millonarios.

En la transmisión se puede ver cómo Daniel Cataño, tras ser agredido, persiguió al hincha del Tolima que le pegó y le dio una patada en la espalda. La reacción del jugador provocó que terminara expulsado, pues, de acuerdo con el reglamento, es una acción antideportiva.

No obstante, los jugadores de Millonarios, en apoyo a su compañero, decidieron no jugar el encuentro, alegando que no había garantías para que el partido se desarrollara de manera segura.

“Nuestra seguridad está por encima de cualquier cosa, nosotros tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad”, expresó el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, cuando se estaba discutiendo sobre la continuidad del compromiso.

Entretanto, el hincha que agredió a Daniel Cataño fue aprehendido por las autoridades y expulsado del estadio. Por el momento, no se sabe cuál es su situación judicial.

Juan Carlos Pereira, mediocampista de Millonarios, publicó una fotografía en la que al parecer el bus del equipo bogotano fue atacado con piedras y se puede ver que una de las ventanas del vehículo estaba rota.

Y eso que teníamos garantía de jugar el partido, lamentable !!! pic.twitter.com/fCiCiqNIwp — juan carlos pereira (@jpereira_33) February 13, 2023

Cabe recordar que Daniel Cataño no es muy querido por los hinchas del Tolima porque, cuando jugaba para el ‘vinotinto y oro’, erró un importante penal en la final del torneo apertura de 2022 contra Atlético Nacional, equipo que posteriormente quedó campeón. Sin embargo, nada justifica la violencia en los estadios de Colombia.

Vea el video de este hecho aquí: