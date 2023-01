Daniel Coronell confirma que no va más como columnista en la revista Semana

El periodista informó a través de su cuenta en Twitter que la decisión le fue comunicada por Felipe López, fundador de la revista.

El anuncio se conoció luego de que el columnista cuestionara a Semana por no publicar una investigación sobre una polémica directriz del Ejército que sí reveló The New York Times.

“Felipe López, fundador de @RevistaSemana , me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a @asantosrubino y especialmente a los lectores por estos años”, escribió Daniel Coronell .

La columna de opinión de Coronell hizo parte de la revista de Semana durante los últimos 14 años.