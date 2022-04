Daniel Samper Pizano habla de su libro ‘Locos Lindos’ y si los candidatos caben en esa definición

Daniel Samper Pizano habló de su nueva publicación, ‘Locos Lindos’, un texto que recoge la historia de 6 hombres y 4 mujeres que hicieron mucho por los demás, pero poco por ellos mismos y que, sin saberlo, también ayudaron a construir parte de la historia. Esta edición es una de las novedades que se presenta en la Feria del Libro de Bogotá, que este año tiene como invitado a Corea del Sur.

El escritor y columnista cuenta que escuchó esa expresión de amigos argentinos y encontró su definición en un libro titulado ‘Vivos, tilingos y locos lindos’. Detalló por qué eligió a personajes como Ezequiel Uricoechea, Graciela Olmos y Mané Garrincha, entre otros.

¿Cómo clasificaría Daniel Samper Pizano a cada uno de los candidatos a la Presidencia?

Fico Gutiérrez: “Por ahora loco solamente, pero puede llegar a ser loco peligroso, como su jefe Uribe que es loco peligroso”.

Sergio Fajardo: “Es más ingenuo que cualquier otra cosa. No llega a lindo, aunque muchas señoras digan que sí, pero creo que es una persona ingenua, que ha querido hacer las cosas bien, no le han resultado; a veces ha tenido una actitud de desdén hacia la realidad que ha pagado caro”.

Gustavo Petro: “Loco sin duda. ¿Hasta qué punto lindo, hasta qué punto de mierda? Lo sabremos, porque todavía estamos averiguando cosas de él”.

Rodolfo Hernández: “Yo no diría lindo, pero loco, loco. Todas son cosas de loco. Si uno lo mete a una máquina que detecte al loco marca 9,9 en 10. Pelo pintado, las cosas que dice, las groserías. Sé que hizo una buena administración, aunque ahora hayan descubierto una serie de contratos que la manchan bastante”.

Íngrid Betancourt: “No es loca, es bruja simplemente. Lo dije en algún momento en mi columna de los Danieles y me llovió toda clase de improperio. Luego se convencieron de que era sí. Incluso, un candidato del sector central me dijo: ‘Fuiste muy duro con Íngrid, ella nos va a ayudar muchísimo’. Luego me dijo: ‘Tenías toda la razón, acabó con esto en 15 minutos’”.

Tras su columna del ‘Machifeminismo’, ¿cómo cree que las feministas lo califican, de loco lindo o loco de…?

“De calvo hijue… no me bajan”, afirmó Daniel Samper Pizano, pero recalcó que ha “luchado siempre contra la censura, contra la posibilidad de no ser totalmente realista, sincero, de no poder decir lo que uno piensa y hay un sector extremo del feminismo que está exactamente en esa tónica, tiene que ser lo que ellas digan, como lo digan, como lo quieran” y que creen que “hay que cambiar toda la realidad y la cultura que hemos heredado”.