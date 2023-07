Secuestro de sargento e hijos: "No se trata de valorar si fue imprudente o no", dice Danilo Rueda

Tras las declaraciones que hizo el ministro de Defensa , Iván Velásquez, quien calificó como "un acto de imprudencia" el traslado en carro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos, que ya completan cuatro días secuestrados, al parecer por el ELN, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, sostuvo que "no se trata de valorar si fue imprudente o no".



"Aquí no se trata de valorar si fue imprudente o no imprudente. Yo creo que nadie se imagina meterse en la boca del lobo deliberadamente para generarse un problema a él y a unos niños", señaló el comisionado de Paz.

Y agregó: "Juzgar y valorar negativamente a una madre que está con sus hijos, eso no cabe aquí. La responsabilidad es del ELN que tiene que dejarla en pronta libertad a ella y a los niños".

¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre la sargento Ramírez?

"Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un acto de imprudencia", señaló Velásquez.



Desde Buenaventura, lugar donde se encuentra para atender la situación de orden público en la ciudad, el jefe de la cartera de Defensa recomendó además a los miembros de la fuerza pública que se abstengan de viajar de vacaciones a zonas del país donde operan los grupos armados ilegales.

Mindefensa @Ivan_Velasquez_ dice que fue un “acto de imprudencia” de la sargento Ghislaine Karina Ramírez, haberse trasladado por tierra con sus hijos a Arauca, en donde fue secuestrada por el ELN. Acaso el @COL_EJERCITO que ordenó su traslado, le había garantizado su traslado en… pic.twitter.com/CI8ORPb7Gh — Ricardo Ospina (@ricarospina) July 7, 2023

"Para todos los miembros de la fuerza pública, cuando tienen esas licencias para visitar a sus familias, o tienen dos o tres días de permiso, deben tener mucho cuidado y así ha sido instruido de parte del comandante de las Fuerzas Militares", sostuvo.

Publicidad

"Cada uno debe tener también responsabilidad en su comportamiento. Que no puedan viajar tranquilos por el país no es lo que estoy afirmando. Estoy afirmando que las personas deben tomar todas las precauciones necesarias para que también en sus desplazamientos haya seguridad. El problema con esto es que, si profundizo en la reflexión, precisamente lo que va a conducirse es que se afirme que yo estoy diciendo que ella dio lugar a su secuestro, lo que tampoco ni siquiera pretendo insinuar. Lo que digo es, todos los funcionarios de toda naturaleza deben tener las precauciones necesarias. Que yo, por ejemplo, me desplace solo, sin mi seguridad, por ejemplo, en algún lugar en el que existen condiciones adversas de seguridad, sería un acto irresponsable mío. Eso es a lo que me refiero. Tomar precauciones, eso es solo lo que afirmo y naturalmente el reproche absoluto, la condena, por esta práctica del secuestro del Ejército de Liberación Nacional", concluyó el ministro de Defensa.



Por su parte, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, comentó en Blu Radio que espera que este viernes sea liberada la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos.

"Hemos solicitado a diferentes autoridades su mediación para que ojalá en el día de hoy se produzca la liberación de la sargento. Estamos con la Iglesia, con la oficina del alto comisionado para la Paz, con el señor Danilo Rueda, porque lo que hacemos es exigir, porque esto es un hecho lamentable, donde realmente se trasgrede los derechos humanos, el DIH, y más con un menor de edad que tiene una condición especial. Los niños merecen toda la atención. No pueden estar sujetos a este tipo de acciones que se constituyen en un agravante a los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario", mencionó el general.