Datacrédito de padres morosos con alimentación de sus hijos: ¿con cuántas cuotas quedaría reportado?

Se cumplen 9 meses de la creación del llamado datacrédito de padres morosos con la cuota alimentaria de sus hijos . El Gobierno recordó cuáles son las consecuencias que tendrían aquellos colombianos que no cumplan con estos aportes.



Cabe resaltar que desde que se creó este tipo de datacrédito de padres morosos, la cifra de personas reportadas es muy baja, solo 108. Sin embargo, lo que sí es muy alto es el número de solicitudes de certificados para corroborar que no siguen en mora con la cuota alimentaria, teniendo en cuenta que ya es un documento que algunas empresas piden para procesos de contratación.

En total hay 339.000 solicitudes de certificados, 1.200 al día.

Según el Ministerio de Justicia, el bajo número de reportes en este datacrédito de padres morosos se debe a que muchos no conocen cómo funciona el REDAM, sistema que registra estos casos.

Johana Delgado, viceministra de Promoción de la Justicia, explicó con cuántas cuotas en mora un padre de familia puede quedar reportado y cuáles son las consecuencias.



“Si debe más de tres cuotas, aunque no sean consecutivas, inmediatamente se tiene que hacer el registro, pero la persona acreedora, es decir, a la que le deben esas cuotas alimentarias, tendrá que pedir y solicitar a la autoridad correspondiente la inscripción en el registro. Si yo quiero ser contratista del Estado, pues la entidad pública no lo puede contratar, ese es un efecto. También si usted va a pedir créditos, por ejemplo, ante la banca, el sistema financiero a través de la Superintendencia claramente puede verificar esos registros. Entonces, usted necesita ese certificado para que se note que no está dentro de ese registro”, indicó la viceministra.

“Si quiere hacer un contrato para comprarse una casa, si usted necesita ir al sistema financiero, claramente el banco le tiene que pedir ese certificado de que usted no debe”, agregó.

De otro lado, el REDAM también aplica para los hijos que se encuentran en mora con la cuota alimentaria de los padres y abuelos. Recuerde que esto solo se hace efectivo si la persona a quien le deben consignar el dinero realiza la solicitud de registro a un juez de familia, comisario de familia o defensor de familia.

Si tiene dudas, puede consultar en www.redam.gov.co .