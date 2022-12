De 2 millones de contribuyentes solo 490 han reclamado por incremento en predial

Gustavo Marulanda, director de la entidad de recaudo distrital, dice estar “convencido de que el proceso está bien hecho y los valores están bien dados”.

Sin embargo, aclaró, “el ciudadano puede llegar con esa información, fotografías, en donde demuestre que eventualmente el predio está en condiciones deplorables”.

Pese a esto, un contribuyente denunció que en el impuesto “por obra y gracia de la administración me aparecieron nueve metros más y no he construido nada”.

Frente a la denuncia, Marulanda señaló que se debe revisar en detalle “para ver por qué se presentó ese cambio de área y efectivamente verificar en el terreno”.

La primera fecha de pago se cumple el próximo 10 de abril.