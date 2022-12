De 70 personas que no aparecen en Mocoa, la mitad son niños

Un mes después la tragedia, el 70% de los pobladores ya tiene agua potable y los niños recibieron kits escolares. Gobierno anunció 300 casas.

Luego de un mes de la tragedia no para el sufrimiento para varias familias, quienes buscan desesperadamente a dos niños que se los llevo la avalancha.

“Lo hemos buscado por los hospitales y Bienestar (Familiar) y uno va y no le dan una información”, dice Jaime Chindoy, padre de uno de los pequeños.

“Pues la verdad, triste, porque todavía no aparece, ya hace un mes que desapareció, está desaparecido mi hijo y el otro niñito que estuvo junto con él”.

Otro niño, Jair Alejandro González, de 3 años, también está desaparecido.

En un homenaje en el barrio San Miguel, familiares y amigos hicieron un minuto de silencio y dejaron velas encendidas por los muertos y desaparecidos.