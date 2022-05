De Colombia para el mundo: Leonor Espinosa es elegida como la mejor chef del planeta

Orgullo para Colombia y su gastronomía: la cartagenera Leonor Espinosa acaba de ser reconocida como la mejor chef mujer del mundo. La condecoración se dio a conocer por medio del listado de ‘The World’s Best 50 Restaurants’, en el que se premian preparaciones de los cinco continentes.

Leonor Espinosa se enamoró de la cocina desde que su bisabuela preparaba deliciosos manjares en casa. Creció y trasladó los sabores de la cocina caribeña a su restaurante Leo, ubicado en Bogotá, que ha sido reconocido también entre los 50 mejores restaurantes de América Latina. En 2017 Espinosa fue galardonada como la mejor chef de Latinoamérica.

Pero Leonor Espinosa no siempre quiso ser chef, empezó como artista plástica, también incursionó en el mundo de la publicidad y no fue hasta que cumplió 35 años que decidió dedicarse a su gran pasión: la cocina. “Ahí fue cuando entendí que cocinar era una profesión interdisciplinaria. Había trabajado para varias agencias y de un día para otro di un giro de 180 porque ya no quería ser parte del mundo corporativo”, le reveló a ‘ The World’s Best 50 ’.

Luego de más de 20 años de esfuerzo y preparar platos, mezclar sabores y deleitar a sus comensales, el tan anhelado premio llegó a Leonor Espinosa. El galardón como mejor chef femenina del mundo le será entregado el 18 de julio en la ceremonia de The World's 50 Best Restaurants 2022, la cual se llevará a cabo en Londres.