¿De dónde saldrá la plata para la matrícula cero anunciada por Duque? Minhacienda explica

Tras el anuncio sobre la gratuidad para la educación pública de estratos 1, 2 y 3 o matrícula cero durante el próximo semestre, el presidente Iván Duque se reunió este miércoles con representantes de los estudiantes.

Algunos de quienes asistieron al encuentro creen que el problema de la educación va más allá de la matrícula cero. Es algo estructural, dicen.

“Nos quieren comprar con tres pesos durante un semestre que nos van a pagar la matrícula, pero realmente no es solamente que nos paguen la matrícula, son las condiciones bajo las cuales estamos estudiando, una educación virtual totalmente paupérrima, una calidad académica malísima y además que no permite libre pensamiento y expresión”, dijo una lideresa estudiantil de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Los jóvenes exigen respeto por los derechos humanos y la diferencia.

“Ha habido muchos disturbios últimamente y nadie hace nada, ha habido muertos y nadie dice nada, ha habido heridos y nadie dice nada. Estamos cansado de todo eso”, manifestó Derek Morales, representante de estudiantes.

Desde el lado de quienes no asistieron al encuentro aseguraron que la gratuita educativa es un acuerdo incumplido de años anteriores y les preocupa que el nuevo anuncio también tenga problemas.

“Es importante decir que esto es un triunfo del movimiento estudiantil y no es una dádiva del gobierno nacional. En años pasados nosotros ya hemos venido exigiéndolo y no lo han hecho. Eso demuestra que no ha habido voluntad política para hacerlo”, recordó Cristian Serna, secretario general de Acrees.

“Sin embargo, nos preocupa que no vaya ocurrir lo que ocurrió en los anteriores semestres cuando el gobierno nacional anunciaba la matrícula cero pero descargaba la responsabilidad en las universidades o municipios porque solamente asumió el 12%. Es por eso que hoy nos seguimos movilizando”, reiteró Hami Gómez, representante estudiantil de la Universidad Nacional sede Medellín e integrante de Acrees.

Por su parte, el nuevo ministro de Hacienda aseguró que, sin reforma tributaria a la vista, los recursos para la gratuidad en el próximo semestre saldrán de una redistribución presupuestal.

“Este es un complemento a lo que ya venía en funcionamiento que es Generación E, que era del orden de unos 240.000 millones por semestre. Estos son 300.000 millones adicionales y estos 300.000 millones adicionales, junto con el programa Generación E, es lo que permite la educación superior gratuita en los estratos más bajos de nuestro país, en educación superior”, explicó José Manuel Restrepo.

Además, de acuerdo con el ministro Restrepo, la nueva reforma debe apuntarle a financiar los programas sociales sin afectar a la clase media.