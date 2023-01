De esta habitación, con ayuda de unas llantas, habría salido Jesús Santrich

Una irregularidad le habría permitido abandonar sin dificultad el ETCR de Tierra Grata. Conozca lo que dicen los guardaespaldas de la UNP que lo cuidaban.

Abelardo Caicedo, líder del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata, en Cesar, asegura que “no se sabe a qué horas él (Santrich) dejó el espacio territorial” y confirmó que en la habitación había una nota en la que le informaba a la encargada de coordinar su esquema de seguridad que iba de visita donde un hijo.

Agrega que durante su estadía Jesús Santrich no hizo nada fuera de lo común: “normal, lo de siempre. Estuvo en el restaurante en varias oportunidades, porque él comía ahí, donde lo invitaban, y también iba allá al billar a compartir con los muchachos".

El domingo 31 de junio el congresista del partido FARC viajaría temprano a atender una reunión política en Barranquilla, a la cual nunca llegó, por versiones de un supuesto atentado.

Jesús Santrich “viajó fuera del país”, afirman desde Movimiento Ciudadano Como figura de importancia pública, los hombres de seguridad están en la obligación de registrar todos sus movimientos en una bitácora la cual señala que el sábado estuvo todo el día en el ETCR de Tierra Alta y se fue a dormir a las 9 de la noche con una persona+ de confianza.

Dice el reporte que el esquema de seguridad terminó el servicio a las 9:19 p.m., pero dejando a alguien en la puerta por si Santrich requería salir. El esquema de seguridad se reportó en la mañana porque estaba previsto un desplazamiento a Barranquilla, pero cuando tocaron nadie les abrió y, al subir la pared, vieron que no había nadie en la habitación.

El esquema de la UNP también reporta que uno de los agentes encargados de la guardia nocturna no se levantó, así que en la noche no hubo vigilancia entre las 23:45 y las 3:00 de la mañana.

El documento también indica que no lograron contactar a la persona que estaba con Santrich.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, considera que la actuación de Santrich es irregular pese a que tiene libertad de desplazamiento.

La UNP dejó en claro que ellos solo prestan seguridad, pero no hacen inteligencia o vigilancia sobre la persona que protegen. No obstante, les abrieron investigación a los involucrados.

