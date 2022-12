De lujo: alumnos de Girardota reciben 2.090 tabletas

A los estudiantes de Girardota no les va dar ganas de quedarse en casa, las 2.090 tabletas que les donó el Ministerio de las TIC los tiene dispuestos a aprender y sacar las mejores notas.

Estos dispositivos móviles, que permiten la formación y alfabetización digital y aumenta la calidad educativa, hacen parte del programa: ‘Tabletas para Educar’ del Gobierno Nacional, que en conjunto con la Administración Municipal ha destinado más de 178 millones de pesos para la consecución de los mismos.

“Con esta estrategia se fortalece la cultura digital en las instituciones educativas públicas, por medio del desarrollo de la investigación pedagógica en el aula, por ello no solo se han implementado las tabletas, sino también la ejecución de aulas digitales, conectividad, video beam, televisores de pantalla plana y demás herramientas para que faciliten la educación y el crecimiento de nuestros adolescentes, articulando las diferentes áreas del conocimiento para mejorar la calidad educativa y crear competitividad académica, por medio de las TIC”, afirmó Luis Fernando Ortiz Sánchez, alcalde de Girardota.

De los computadores portátiles se benefician estudiantes de sexto a once grado de las instituciones educativas públicas: Atanasio Girardot, con 380 tabletas; Emiliano Garcia, 370; Manuel José Sierra; 520; Colombia, 480; San Andrés, 200 y Nuestra Señora del Cármen, 140 tabletas, lo que permite el acceso a la información global a estudiantes que no cuentan con internet en sus viviendas.

“Estas tabletas mejoran el rendimiento académico de los estudiantes y a su vez facilitan el trabajo en grupo, posibilitando el intercambio de ideas entre docentes y alumnos y de esta manera acercar a toda la comunidad educativa a nuevos conocimientos”, puntualizó Ortiz Sánchez.