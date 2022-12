De no llegar a acuerdos, operadores portuarios de Buenaventura entrarían en huelga

Foto: archivo Noticiascaracol.com

Los trabajadores portuarios de Buenaventura, Valle del Cauca, manifestaron este lunes 15 de febrero que irán a las vías del hecho, sino se llega a un acuerdo para que los dejen trabajar y para que la operación de este no pase a manos de la Sociedad Portuaria Regional.

La Sociedad Portuaria busca asumir los traslados de carga de los contenedores cuando sean solicitados por las autoridades, situación con la que no están de acuerdo los operadores.

"La Sociedad Portuaria decidió que los operadores portuarios no pueden ingresar al terminal marítimo porque, según ellos, son los que deben operar esto. Nosotros no lo podemos permitir, pues es un derecho de ley", indicó Charles Díaz, presidente de la Asociación de Operadores Portuarios.

Si no se llega a un acuerdo, los trabajadores aseguraron que no permitirán el ingreso y salida de camiones del puerto.

El dirigente sindical señaló que, de tomarse la decisión que la operación del puerto pase a ser manejada por Sociedad Portuaria, 700 familias se verían afectadas.

El próximo jueves se llevará una reunión, momento en que los operadores definirán si habrá cese de actividades indefinido.