De ser electo presidente, Zuluaga suspenderá temporalmente diálogos de paz

Óscar Iván Zuluaga definió en una rueda de prensa su postura con respecto al proceso de paz, cuando comienza una dura campaña de tres semanas para la segunda vuelta del 15 de junio en la que tendrá como rival al presidente Juan Manuel Santos, que busca la reelección.

"Soy amigo de la paz y estoy dispuesto a la búsqueda de paz negociada. Si se busca una paz negociada tiene que haber un cese el fuego para los colombianos de bien", afirmó.

El candidato por el Centro Democrático explicó de nuevo que de ser elegido presidente, en el mismo día de su posesión, el 7 de agosto, decretará una suspensión provisional de los diálogos en La Habana para que las FARC decidan si quieren seguir adelante y declaren un cese el fuego "demostrable y permanente".

Asimismo, dijo que "en aras de la paz estamos dispuestos a buscar una pena reducida del orden de los seis años", afirmó Zuluaga, que había rechazado los mecanismos de justicia transicional propuestos por Santos desde que comenzó el proceso de paz con las FARC en La Habana en noviembre de 2012.

Zuluaga consideró que no sirve de nada firmar un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) si después no hay justicia, por eso "una condición es que quienes hayan cometido crímenes atroces tienen que pagarlos en la cárcel, así sea con penas reducidas".

El candidato dejó las "puertas abiertas" para sellar "acuerdos programáticos" con los otros tres candidatos que no lograron pasar la primera vuelta: la conservadora Marta Lucía Ramírez, la izquierdista Clara López y el verde Enrique Peñalosa.

De los tres, Ramírez es la más cercana a sus ideas, pero las versiones sobre una posible alianza con Zuluaga están todavía en el campo del rumor.

"Nuestra propuesta de seguridad, educación, salud, sector agrícola, vivienda y respeto a los valores interpreta muy bien a los colombianos y estoy seguro de que en los próximos días va a estimular que otros grupos políticos se sumen a nuestra candidatura", agregó Zuluaga.

El candidato del Centro Democrático, cuyo mentor es el expresidente y senador electo Álvaro Uribe, obtuvo el 29,25% de los votos, mientras que Santos logró un 25,69% que los envía a medirse en segunda vuelta.