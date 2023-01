“De un pan comemos dos, tres”: el drama que viven cerca de 4 mil desplazados en Tumaco

Han pasado 9 días desde que choques entre grupos ilegales causaron desplazamiento masivo del consejo comunitario al casco urbano de este municipio nariñense.

Niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad se encuentran en estado de abandono al tener que dejar sus viviendas y enseres, debido a la delicada situación que dejaron los recientes combates entre grupos al margen de la ley. Hoy, los afectados piden la ayuda urgente del Estado.

"Estamos en la lucha y de un pan comemos dos, tres, lo mismo con una taza de café, (estamos) durmiendo en papel, en plásticos y esta es la hora que no tenemos una ayuda”, asegura Zoilo Ramos, líder comunitario.

Otra ciudadana afectada por el desplazamiento manifiesta que estaba en “una casa prestada que un amigo consiguió”, pero que ya se las van a quitar y van a quedar sin techo.

"Le pido a la comunidad de Tumaco o a quien me escuche y me miré, que, por favor, me colaboren, al menos, con la silla", afirma José Quiñones, otro de los desplazados y quien se encuentra en condición de discapacidad.



La situación es tan delicada que algunas entidades están buscando el apoyo de la comunidad local y nacional, para que les brinden apoyo a estas familias desplazadas.

"Tanto en temas de medicina, salud, alimentación y, sobre todo, tenemos madres que están embarazadas, niños y personas de la tercera edad y se requiere una atención especial", señala Adriana González, representante legal ABC Pacific.

Oliva Zambrano, integrante de la Asociación Voces del Pacífico, invita a la comunidad de Tumaco a recoger alimentos para esas familias que no han recibido ayuda en ese aspecto.

"Abrimos una campaña para recolección de alimentos, víveres, ropa y elementos de aseo", dice Luis Cruz, presidente de la Junta de la Defensa Civil en Tumaco.

En este momento, las 1.374 familias desplazadas que están en Tumaco ya tienen problemas para conseguir alimentos y albergue.

Vea también:

Duque visitó Tumaco y anunció seguridad e inversión para comunidades desplazadas