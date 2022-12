Debate al rojo vivo: fuertes enfrentamientos en Senado por FARC

Cuál es el escándalo de que vengan del nuevo partido, cuestionó Iván Cepeda, y Paloma Valencia replicó que eran genocidas a los que no aceptaban en política.

El dedo en la llaga lo puso el Centro Democrático al oponerse a la participación política de la FARC sin someterse a la Jurisdicción especial de la Paz, JEP.

“Debería llamarse mejor una especie de traje de sastrería que ha sido elaborado según las medidas de impunidad que han reclamado las FARC”, dijo Iván Duque.

“Cuál es el escándalo de que vengan a este recinto dirigentes del nuevo partido político, cuando en este recinto y por muchas esferas del Estado han estado personas comprometidas con la criminalidad de Estado y la criminalidad de lesa humanidad y no han tenido que firmar ningún acta”, preguntó Iván Cepeda, del Polo Democrático.

“No Senador Cepeda, no es que llegue otro partido, es que es un partido de asesinos, es un partido de secuestradores, es un partido de genocidas, y los colombianos no aceptamos los genocidas en la política”, le respondió la senadora Paloma Valencia.

Incluso hubo recriminaciones contra el exmilitante del M-19 y hoy senador del Centro Democrático Everth Bustamante, quien no dudó en responder.

