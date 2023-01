Debate en Barranquilla: candidatos presidenciales protagonizan acalorada discusión

Corrupción y paz, los temas que más polémica generaron. Hubo fuertes rechiflas entre el público de la Universidad del Norte. Policía tuvo que intervenir.

Al debate, organizado por la Uninorte y el diario El Heraldo, asistieron Humberto de la Calle, Gustavo Petro, Iván Duque, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras.

Fueron Fajardo y Petro los candidatos que encendieron la controversia sobre el tema de la corrupción.

"Miren las fotos de las campañas, miren quiénes están con quién, y ustedes saben quién se va a robar la plata de nuestro país", dijo Fajardo.

"Por eso hay falsedad cuando se habla de la corrupción y se pertecene a partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir. Se habla hipócritamente de la corrupción cuando, al mismo tiempo, se acepta el apoyo de congresistas que han comprado votos", recalcó Petro.

Iván Duque reaccionó: "que no vengan ahora a quitarse del medio cualquier acusación, cuando hacen coaliciones con el partido que Samuel Moreno utilizó para robarse Bogotá".

Petro, de inmediato, replicó: "yo fui del Polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del Polo. La pregunta sería si Duque, que acaba de descubrir los falsos positivos del director de su partido, estaría dispuesto a salirse de su partido".

A medida que avanzaba el debate, los asistentes también se calentaron. Las autoridades tuvieron que actuar ante frases de irrespeto a los candidatos.

Iván Duque, además, se enfrentó a Vargas Lleras por el proceso de paz. "No nos podemos quedar allí, tomemos decisiones, planteemos modificaciones. Yo respeto a las personas que creen integralmente en los acuerdos, pero tengo mis observaciones", señaló.

Y Vargas contestó: "significa volver trizas los acuerdos de paz, atacar la jurisdicción que se va a ocupar del conocimiento de los delitos atroces, atacar la posibilidad de que esa organización pase a jugar en democracia".

Otro round fue el de Duque y Humberto de la Calle.

"El acuerdo decía que el 23 de febrero del año pasado empezaba a funcionar la jurisdicción especial. ¿Quién impidió eso? Entre otros, su partido en el Congreso. Ahí hay una responsabilidad histórica", sostuvo, señalando a Duque.

Y el candidato del Centro Democrático refutó: "su forma de hablar ya no parece la de un alto comisionado para la paz".

Fue un debate acalorado; los moderadores tuvieron que parar el cronómetro varias veces.