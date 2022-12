Debate sobre Odebrecht terminó en cruce verbal entre varios congresistas

Claudia López y Jorge Robledo se fueron lanza en ristre contra Vargas Lleras, Uribe y el Gobierno. Congresistas les respondieron de igual forma.

“Tendríamos a los mismos bandidos de siempre: Uribe, Vargas y Santos, y de ñapa tendríamos a las FARC”.

“Esta patria no se le puede entregar a los bravucones inconsistentes que hoy se arropan en la lucha contra la corrupción”.

“El tormento de Claudia Lopez y de la izquierda es German Vargas Lleras”.

“La senadora Daira Galvis, la abogada de ‘la Gata’, una narcotraficante y asesina confesa”.

“Si me abuela estuviera viva le diría a Claudia López deslenguada”.

Esos son algunos de los apartes que se escucharon en el recinto del Congreso.

Claudia López y Jorge Robledo, senadores pero también precandidatos presidenciales, agitaron los ánimos. Primero contra vagas Lleras a quien acusaron de influir en el archivo de una investigación en su contra por presuntos nexos con el paramilitar ‘Martín Llanos’ para sus aspiraciones en el 2002.

“Cuarenta y ocho millones de colombianos no tenemos su prontuario”:... “¿Saben cuándo le archivaron? el 22 de mayo de 2003, esta si es la absolución exprés más rápida que haya visto la Corte Suprema de Justicia en toda su historia”, aseguró el senador Robledo.

Germán Varón, alfil de Vargas Lleras, le respondió.

“No equipare ni establezca responsabilidades donde no existen, porque nada tiene que ver el señor ‘Martin Llanos’ quien aceptó que nunca lo había visto”, le respondió.

La precandidata López acusó a Vargas Lleras de estar montando una alianza con Cambio Radical, sectores de La U y Opción Ciudadana para llegar al poder.

“Es un fracasado cayendo como coco de palmera. Su tarea es ir reclutando bandido por bandido delincuente por delincuente politiquero por politiquero en cada departamento”.

A la defensa del vargallerismo también salieron los senadores Mauricio Lizcano y Viviane Morales.

“Esto es un debate dirigido única y exclusivamente dirigido al doctor Germán Vargas Lleras y a destruir a quienes hemos tomado la decisión de acompañarlo”, indicó Lizcano.

“No es ético venir aquí a lanzar una cantidad de dardos contra alguien que no está”, señaló la exfiscal.

El debate de Odebrecht que prometía revelar parte del escándalo de corrupción terminó en una verdadera batalla campal verbal que traza la línea de lo que ocurrirá en la campaña presidencial.