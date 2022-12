¿Debemos tener el derecho a decidir cuándo morir?

Brittany Maynard, una joven que padece un tumor cerebral, tomó la decisión de morir el 1° de noviembre. Su caso ha reavivado la polémica en los Estados Unidos sobre la eutanasia.

Ante la imposibilidad de poder accede al procedimiento en su estado natal, Brittany decidió mudarse a Portland, donde desde 1997 rige la llamada Ley de muerte y Dignidad de Oregon.

En un video, Maynard declaró: “Cuando tienes 29 años y te dicen que vas a morir en un tiempo, se siente como que vas a morir mañana".

Debido a sus quebrantos de salud y ante la advertencia de que su estado empeoraría, Britanny escogió que el 1° de noviembre moriría. Para este efecto, lanzó una campaña en internet a favor de la fundación Compassion & Choices, que agencia el derecho de las personas a tener muerte digna.

"Mi glioblastoma me va a matar y está fuera de control. He hablado y discutido el tema con una variedad de expertos y llegué a la conclusión que si lo dejo será una forma terrible de morir. Ser capaz de elegir morir con dignidad me da menos miedo", declaró la mujer.