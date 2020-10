Decenas armaron paseo de olla en Cúcuta, pero del COVID-19 ni se acordaron

En Cúcuta continúa la desobediencia de algunos ciudadanos ante los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Uno de los casos ocurrió en un paseo de olla en el río Zulia.

En la grabación, que circula por redes sociales, se evidenció cómo las personas en el sector conocido como el Alto del río Zulia están disfrutando de un paseo en medio de la pandemia sin medidas de bioseguridad.

“La gente, lo que se gana es para discoteca, para bailar, para parrandiar, tomar e ir al río y no piensan en ellos ni en la humanidad”, dijo Jacinto Casadiegos, un cucuteño.

Ante la desobediencia, las autoridades de salud hicieron un nuevo llamado a la ciudadanía y al comercio para que cumplan con las medidas de bioseguridad porque el coronavirus no se ha ido.

“Nuestra ciudad no está exenta, hemos perdido amigos, colegas, compañeros de trabajo, incluso no hemos podido despedirnos. Es para nosotros muy difícil batallar con este virus, no podemos solos, con ustedes, con conciencia y responsabilidad, lo podemos lograr”, aseguró Ximena Sánchez, coordinadora de la respuesta a la enfermedad del COVID-19 en Cúcuta.

En Norte de Santander se registran 16.537 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 10.222 se presentan en Cúcuta.