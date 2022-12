Decenas de familias afectadas dejan fuertes lluvias en Soledad, Atlántico

Varios arroyos se desbordaron e inundaron varias viviendas en el barrio Ferrocarril. Autoridades adelantan un censo para ayudar a los damnificados.

Habitantes como Lesiton Bonilla manifiestan que el agua arrasó con todo lo que encontró en las viviendas.

“Se me dañaron colchones, se me dañaron un poco de cosas. Estoy en programa de reubicación, pero no pasa nada”, dice.

El agua entró con mucha fuerza a las caasas y en una de ellas derribó más de 15 metros de pared, pero por fortuna no hubo heridos.

Autoridades adelantan censos para ofrecer apoyo a los afectados.